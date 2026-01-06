Видео
В Париже стартует саммит коалиции решительных — какая программа

Дата публикации 6 января 2026 11:06
Саммит коалиции решительных в Париже начнется с обеда Зеленского
Встреча с главами европейских государств и правительств. Фото архивное: ADRIAN DENNIS/Pool via REUTERS

Саммит так называемой "Коалиции желающих" в Париже 6 января начнется с рабочего обеда президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эмманюэля Макрона с представителями США. Перед началом основного заседания они встретятся со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Об этом сообщает "Европейская правда" ссылаясь на анонимного представителя Елисейского дворца.

Что известно о программе встречи в рамках "Коалиции желающих"

По его словам, перед стартом саммита Зеленский и Макрон сначала проведут отдельную встречу с глазу на глаз, после чего состоится совместный обед с американской стороной. Ожидается, что эта встреча пройдет около 13:45 по киевскому времени.

Заседание "Коалиции желающих" в расширенном формате запланировано на 16:10 по Киеву. В нем должны принять участие представители 35 государств и международных организаций, в том числе 27 — на уровне глав государств и правительств.

В Елисейском дворце подчеркивают, что впервые с конца марта 2025 года коалиция собирается в Париже в очном формате и почти полном составе.

Завершится день пресс-конференцией президента Украины, которая запланирована на 19:45 по киевскому времени.

Напомним, недавно состоялась первая сессия встречи советников нацбезопасности стран "Коалиции желающих".

Ранее Владимир Зеленский высказывался, какие планы есть для обсуждения на "Коалиции желающих".

Владимир Зеленский Эммануэль Макрон Париж Стив Виткофф Коалиция желающих
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
