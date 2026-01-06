Саммит коалиции решительных в Париже начнется с обеда Зеленского

Встреча с главами европейских государств и правительств. Фото архивное: ADRIAN DENNIS/Pool via REUTERS

Саммит так называемой "Коалиции желающих" в Париже 6 января начнется с рабочего обеда президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эмманюэля Макрона с представителями США. Перед началом основного заседания они встретятся со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Об этом сообщает "Европейская правда" ссылаясь на анонимного представителя Елисейского дворца.

По его словам, перед стартом саммита Зеленский и Макрон сначала проведут отдельную встречу с глазу на глаз, после чего состоится совместный обед с американской стороной. Ожидается, что эта встреча пройдет около 13:45 по киевскому времени.

Заседание "Коалиции желающих" в расширенном формате запланировано на 16:10 по Киеву. В нем должны принять участие представители 35 государств и международных организаций, в том числе 27 — на уровне глав государств и правительств.

В Елисейском дворце подчеркивают, что впервые с конца марта 2025 года коалиция собирается в Париже в очном формате и почти полном составе.

Завершится день пресс-конференцией президента Украины, которая запланирована на 19:45 по киевскому времени.

Напомним, недавно состоялась первая сессия встречи советников нацбезопасности стран "Коалиции желающих".

Ранее Владимир Зеленский высказывался, какие планы есть для обсуждения на "Коалиции желающих".