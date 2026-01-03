Зустріч з радниками з нацбезпеки ЄС у Києві 3 січня — що обговорили першочергово

термінова новина

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця заявив, що відбулася перша сесія зустрічі з радниками з нацбезпеки. Він розкрив, що вдалося обговорити.

Про це Сергій Кислиця сказав після зустрічі.

Реклама

Читайте також:

"Перша сесія була присвячена тому, щоб за відносно короткий час, за участі всіх, хто був готовий прибути в Київ, пройтися через всі документи. Це не була переговорна сесія на експертному рівні. Це була сесія, де найближчі до своїх лідерів радники з питань національної безпеки оцінили пророблену роботу, висловили свої загальні позиції", — розповів заступник міністра.

Новина доповнюється...