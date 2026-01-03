Встреча с советниками по нацбезопасности ЕС в Киеве 3 января - что обсудили в первую очередь

Кислица раскрыл, что обговорили на первой сессии с советниками ЕС
Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что состоялась первая сессия встречи с советниками по нацбезопасности. Он раскрыл, что удалось обсудить.
Об этом Сергей Кислица сказал после встречи.
"Первая сессия была посвящена тому, чтобы за относительно короткое время, при участии всех, кто был готов прибыть в Киев, пройтись через все документы. Это не была переговорная сессия на экспертном уровне. Это была сессия, где ближайшие к своим лидерам советники по вопросам национальной безопасности оценили проделанную работу, высказали свои общие позиции", - рассказал замминистра.
Новость дополняется...
