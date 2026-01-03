Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Киеве началось заседание советников по вопросам нацбезопасности

В Киеве началось заседание советников по вопросам нацбезопасности

Ua ru
Дата публикации 3 января 2026 13:36
Заседание советников по вопросам нацбезопасности началось в Киеве
Заседание советников по вопросам нацбезопасности в Киеве. Фото: t.me/umerov_rustem

В Киеве 3 января началось заседание советников по вопросам национальной безопасности стран "Коалиции желающих". Стороны обсудят рамочные документы мирного соглашения.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Заседание в Киеве

"Вместе с начальником Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенантом Андреем Гнатовым, первым заместителем министра иностранных дел Сергеем Кислицей и советником Офиса Президента Александром Бевзом начали совместную работу с европейскими партнерами в Киеве", — сказал Рустем Умеров.

По его словам, первый блок встречи был посвящен рамочным документам, в частности, вопросу гарантий безопасности и подходам к мирному плану, а также последовательность дальнейших совместных шагов.

"Работаем над тем, чтобы все решения были реалистичными и подкрепленными общей ответственностью", — подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним, 3 января в Киев прибыли советники по вопросам нацбезопасности европейских стран. Их встретил на вокзале Рустем Умеров.

А 1 января Зеленский анонсировал серию ключевых встреч по миру. Эта неделя будет насыщена встречами и переговорами.

Киев переговоры война в Украине Рустем Умеров Коалиция желающих
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации