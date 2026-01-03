Заседание советников по вопросам нацбезопасности началось в Киеве

В Киеве началось заседание советников по вопросам нацбезопасности
В Киеве 3 января началось заседание советников по вопросам национальной безопасности стран "Коалиции желающих". Стороны обсудят рамочные документы мирного соглашения.
Заседание в Киеве
"Вместе с начальником Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенантом Андреем Гнатовым, первым заместителем министра иностранных дел Сергеем Кислицей и советником Офиса Президента Александром Бевзом начали совместную работу с европейскими партнерами в Киеве", — сказал Рустем Умеров.
По его словам, первый блок встречи был посвящен рамочным документам, в частности, вопросу гарантий безопасности и подходам к мирному плану, а также последовательность дальнейших совместных шагов.
"Работаем над тем, чтобы все решения были реалистичными и подкрепленными общей ответственностью", — подчеркнул секретарь СНБО.
Напомним, 3 января в Киев прибыли советники по вопросам нацбезопасности европейских стран. Их встретил на вокзале Рустем Умеров.
А 1 января Зеленский анонсировал серию ключевых встреч по миру. Эта неделя будет насыщена встречами и переговорами.
