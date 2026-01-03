Советники по нацбезопасности европейских стран прибыли в Киев 3 января

Рустем Умеров встречает советников на вокзале. Фото: t.me/umerov_rustem

Советники по вопросам национальной безопасности европейских стран 3 января прибыли в Киев. Ожидается ряд переговоров и работа с документами.

Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров в Telegram.

Визит советников по вопросам нацбезопасности стран ЕС в Киев

Умеров рассказал, что во встречах принимают участие представители Германии, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Латвии, Эстонии, Литвы, Польши, Финляндии, Канады, Нидерландов, Швеции, Норвегии и Дании, а также НАТО, Европейского совета и Европейской комиссии.

По его словам, впереди насыщенный рабочий день. Политики обсудят вопросы безопасности и экономические вопросы, поработают с рамочными документами и скоординируют дальнейшие шаги с партнерами.

