Главная Новости дня В Киев прибыли советники по вопросам нацбезопасности стран ЕС

В Киев прибыли советники по вопросам нацбезопасности стран ЕС

Ua ru
Дата публикации 3 января 2026 11:06
Советники по нацбезопасности европейских стран прибыли в Киев 3 января
Рустем Умеров встречает советников на вокзале. Фото: t.me/umerov_rustem

Советники по вопросам национальной безопасности европейских стран 3 января прибыли в Киев. Ожидается ряд переговоров и работа с документами.

Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров в Telegram.

Читайте также:

Визит советников по вопросам нацбезопасности стран ЕС в Киев

Умеров рассказал, что во встречах принимают участие представители Германии, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Латвии, Эстонии, Литвы, Польши, Финляндии, Канады, Нидерландов, Швеции, Норвегии и Дании, а также НАТО, Европейского совета и Европейской комиссии.

Рустем Умеров встречает советников на вокзале. Фото: t.me/umerov_rustem
Рустем Умеров встречает советников на вокзале. Фото: t.me/umerov_rustem
Рустем Умеров встречает советников на вокзале. Фото: t.me/umerov_rustem

По его словам, впереди насыщенный рабочий день. Политики обсудят вопросы безопасности и экономические вопросы, поработают с рамочными документами и скоординируют дальнейшие шаги с партнерами.

Напомним, 2 января Эрдоган заявил о встречах с Зеленским, Путиным и Трампом. Ключевой темой является завершение войны в Украине.

А Зеленский высказался о возможном визите Трампа в Украину. Он подчеркнул, что это станет однозначным залогом прекращения огня.

Киев переговоры Европа визит Рустем Умеров
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
