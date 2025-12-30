Зеленский о вероятном официальном визите Трампа в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский высказал свое мнение относительно вероятного официального визита американского лидера Дональда Трампа в Украину. Он подчеркнул, что это станет однозначным залогом прекращения огня.

Об этом он сообщил во время общения с журналистами голосовыми сообщениями в чате Офиса президента во вторник, 30 декабря.

Вероятный визит Трампа в Украину

Глава государства добавил, что было бы неплохо, если бы Трамп прилетел самолетом именно в Украину, а не останавливался в Польше.

По словам Зеленского, Украина готова к визиту Трампа в любой момент.

"Предложения президента Трампа или сигналы о том, что он готов обратиться к украинскому парламенту, быть в Украине, я думаю, что это будет полезно, если президент Трамп сможет приехать. Он говорит об адвокации плана окончания войны. Я ему сказал, что пожалуйста, будем рады его видеть", — подчеркнул украинский лидер.

Зеленский добавил, если Трамп будет иметь возможность прилететь не в Польшу, в Украину, то это будет говорить о том, что у нас точно есть возможность рассчитывать на прекращение войны.

Также президент рассказал, что во время переговоров во Флориде, стороны почти не обсуждали вопрос выборов, ведь Зеленский уже говорил, что готов к ним.

Напомним, во время общения с журналистами в чате Зеленский в комментарии Новини.LIVE рассказал о планах по восстановлению Украины после завершения войны и вовлеченность США в них.

Также Зеленский высказал мнение относительно заявления премьер-министра Польши Дональда Туска, который спрогнозировал, что США могут согласиться на размещение своих войск в Украине после заключения мира.