Україна
Зеленський висловився про можливий візит Трампа в Україну

Зеленський висловився про можливий візит Трампа в Україну

Ua ru
Дата публікації: 30 грудня 2025 19:07
Зеленський про ймовірний офіційний візит Трампа в Україну
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський висловив свою думку щодо ймовірного офіційного візиту американського лідера Дональда Трампа в Україну. Він підкреслив, що це стане однозначною запорукою припинення вогню.

Про це він повідомив під час спілкування з журналістами голосовими повідомленнями у чаті Офісу президента у вівторок, 30 грудня.

Вірогідний візит Трампа в Україну

Глава держави додав, що було б непогано, якби Трамп прилетів літаком саме в Україну, а не зупинявся у Польщі. 

За словами Зеленського, Україна готова до візиту Трампа у будь-який момент. 

"Пропозиції президента Трампа або сигнали про те, що він готовий звернутися до українського парламента, бути в Україні, я думаю, що це буде корисно, якщо президент Трамп зможе приїхати. Він говорить про адвокацію плану закінчення війни. Я йому сказав, що будь ласка, будемо раді його бачити", — підкреслив український лідер.

Зеленський додав, якщо Трамп матиме можливість прилетіти не в Польщу, в Україну, то це буде говорити про те, що у нас точно є можливість розраховувати на припинення війни.

Також президент розповів, що під час перемовин у Флориді, сторони майже не обговорювали питання виборів, адже Зеленський вже говорив, що готовий до них.

Нагадаємо, під час спілкування з журналістами у чаті Зеленський у коментарі Новини.LIVE розповів про плани щодо відбудови України після завершення війни і залученість США до них.

Також Зеленський висловив думку щодо заяви прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, який спрогнозував, що США можуть погодитися на розміщення своїх військ в Україні після укладення миру. 

Володимир Зеленський переговори Дональд Трамп Україна візит
Яна Катасонова - редактор
Автор:
Яна Катасонова
