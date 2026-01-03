Відео
До Києва прибули радники з питань нацбезпеки європейських країн

До Києва прибули радники з питань нацбезпеки європейських країн

Ua ru
Дата публікації: 3 січня 2026 11:06
Радники з нацбезпеки європейських країн прибули в Київ 3 січня
Рустем Умєров зустрічає радників на вокзалі. Фото: t.me/umerov_rustem

Радники з питань національної безпеки європейських країн 3 січня прибули до Києва. Очікується низка переговорів та робота з документами.

Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров у Telegram.

Читайте також:

Візит радників з питань нацбезпеки країн ЄС до Києва

Умєров розповів, що у зустрічах беруть участь представники Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії, Іспанії, Латвії, Естонії, Литви, Польщі, Фінляндії, Канади, Нідерландів, Швеції, Норвегії та Данії, а також НАТО, Європейської ради та Європейської комісії.

Рустем Умєров зустрічає радників на вокзалі. Фото: t.me/umerov_rustem
Рустем Умєров зустрічає радників на вокзалі. Фото: t.me/umerov_rustem
Рустем Умєров зустрічає радників на вокзалі. Фото: t.me/umerov_rustem

За його словами, попереду насичений робочий день. Політики обговорять безпекові та економічні питання попрацюють з рамковими документами та скоординують подальші кроки із партнерами.

Нагадаємо, 2 січня Ердоган заявив про зустрічі із Зеленським, Путіним та Трампом. Ключовою темою є завершення війни в Україні.

А Зеленський висловився про можливий візит Трампа в Україну. Він підкреслив, що це стане однозначною запорукою припинення вогню.

Київ переговори Європа візит Рустем Умєров
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
