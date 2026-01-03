Радники з нацбезпеки європейських країн прибули в Київ 3 січня

Рустем Умєров зустрічає радників на вокзалі. Фото: t.me/umerov_rustem

Радники з питань національної безпеки європейських країн 3 січня прибули до Києва. Очікується низка переговорів та робота з документами.

Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров у Telegram.

Візит радників з питань нацбезпеки країн ЄС до Києва

Умєров розповів, що у зустрічах беруть участь представники Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії, Іспанії, Латвії, Естонії, Литви, Польщі, Фінляндії, Канади, Нідерландів, Швеції, Норвегії та Данії, а також НАТО, Європейської ради та Європейської комісії.

За його словами, попереду насичений робочий день. Політики обговорять безпекові та економічні питання попрацюють з рамковими документами та скоординують подальші кроки із партнерами.

