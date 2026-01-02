Ердоган розповів про переговори із Зеленським, Путіним і Трампом

Ердоган заявив про зустрічі із Зеленським, Путіним та Трампом
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган розповів про перемовини із українським лідером Володимиром Зеленським, російським диктатором Володимиром Путіним та американським президентом Дональдом Трампом. Ключовою темою є завершення війни в Україні.
Про це Реджеп Тайїп Ердоган розповів у коментарі журналістам після п’ятничної молитви у пʼятницю, 2 січня.
Перемовини щодо миру
"Я продовжую зустрічатися з Путіним, Зеленським, Трампом та лідерами європейських країн з цього питання", — зазначив Ердоган.
За його словами, цього тижня в Парижі відбудеться саміт "Коаліції охочих". Від його імені туди поїде міністр закордонних справ Хакан Фідан.
Нагадаємо, 31 грудня Україна провела розмову з партнерами зі США та Європи. Про результати секретар РНБО Рустем Умєров доповів Зеленському.
Раніше Зеленський прокоментував ймовірну майбутню поїздку Трампа до України.
