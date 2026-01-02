Відео
Головна Новини дня Ердоган заявив про зустрічі із Зеленським, Путіним та Трампом

Ердоган заявив про зустрічі із Зеленським, Путіним та Трампом

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 16:20
Ердоган розповів про переговори із Зеленським, Путіним і Трампом
Реджеп Тайїп Ердоган. Фото: Sputnik/Kristina Kormilitsyna/Pool via REUTERS

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган розповів про перемовини із українським лідером Володимиром Зеленським, російським диктатором Володимиром Путіним та американським президентом Дональдом Трампом. Ключовою темою є завершення війни в Україні.

Про це Реджеп Тайїп Ердоган розповів у коментарі журналістам після п’ятничної молитви у пʼятницю, 2 січня.

Читайте також:

Перемовини щодо миру

"Я продовжую зустрічатися з Путіним, Зеленським, Трампом та лідерами європейських країн з цього питання", — зазначив Ердоган.

За його словами, цього тижня в Парижі відбудеться саміт "Коаліції охочих". Від його імені туди поїде міністр закордонних справ Хакан Фідан.

Нагадаємо, 31 грудня Україна провела розмову з партнерами зі США та Європи. Про результати секретар РНБО Рустем Умєров доповів Зеленському.

Раніше Зеленський прокоментував ймовірну майбутню поїздку Трампа до України.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
