Головна Новини дня Україна, США і ЄС провели переговори — Умєров підбив підсумки

Україна, США і ЄС провели переговори — Умєров підбив підсумки

Ua ru
Дата публікації: 31 грудня 2025 20:38
Переговори України, США та ЄС - деталі від Умєрова
Рустем Умєров. Фото: Новини.LIVE

Україна провела телефонну розмову з американськими та європейськими партнерами. Секретар РНБО Рустем Умєров поінформував Президента України про результати переговорів. 

Про це він повідомив у Telegram у середу, 31 грудня.

Переговори України, США та ЄС

За його словами, з боку США в обговоренні взяли участь Марко Рубіо, Стів Віткофф і Джаред Кушнер, а з європейського — радники з питань національної безпеки Великої Британії, Німеччини та Франції.

Під час розмови сторони скоординували позиції та домовилися про подальші контакти з європейськими й американськими партнерами, які заплановані на січень.

"Окремо готуємо зустріч з європейськими партнерами 3 січня у форматі радників з питань національної безпеки. Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Європейської комісії та Європейської ради. Також очікується, що американські партнери приєднаються онлайн", — додав Умєров.

Секретар РНБО також зазначив, що в новому році робота над рішеннями, які мають дати відчутний результат, буде продовжена.

Нагадаємо, що народний депутат Юрій Камельчук заявив, що факт зустрічі Дональда Трампа та Володимира Зеленського є позитивним сигналом, однак суспільство досі не бачить конкретики щодо безпекових домовленостей.

А до цього Новини.LIVE розкрилр, що може принести вільна економічна торгівля Україні із США.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
