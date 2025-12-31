Переговоры Украины, США и ЕС - детали от Умерова

Рустем Умеров. Фото: Новини.LIVE

Украина провела телефонный разговор с американскими и европейскими партнерами. Секретарь СНБО Рустем Умеров проинформировал Президента Украины о результатах переговоров.

Об этом он сообщил в Telegram в среду, 31 декабря.

Реклама

Читайте также:

Пост Умерова. Фото: скриншот

Переговоры Украины, США и ЕС

По его словам, со стороны США в обсуждении приняли участие Марко Рубио, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а с европейской — советники по вопросам национальной безопасности Великобритании, Германии и Франции.

Во время разговора стороны скоординировали позиции и договорились о дальнейших контактах с европейскими и американскими партнерами, которые запланированы на январь.

"Отдельно готовим встречу с европейскими партнерами 3 января в формате советников по вопросам национальной безопасности. Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Европейской комиссии и Европейского совета. Также ожидается, что американские партнеры присоединятся онлайн", — добавил Умеров.

Секретарь СНБО также отметил, что в новом году работа над решениями, которые должны дать ощутимый результат, будет продолжена.

Напомним, что народный депутат Юрий Камельчук заявил, что факт встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского является позитивнымсигналом, однако общество до сих пор не видит конкретики относительно договоренностей по безопасности.

А до этого Новости.LIVE раскрыл, что может принести свободная экономическая торговля Украине с США.