Камельчук раскритиковал встречу Зеленского и Трампа

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом пока выглядит скорее политическим процессом без четких решений и понятных гарантий безопасности для Украины. Сам факт встречи является позитивным сигналом, однако общество до сих пор не видит конкретики относительно договоренностей по безопасности.

Такую оценку дал народный депутат Юрий Камельчук в эфире Вечір.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Нардеп объяснил, почему считает переговоры США и Украины нерезультативными

Камельчук отметил, что граждане имеют право знать детали любой потенциальной сделки, которая касается безопасности государства. Он отметил, что пока нет четких гарантий ни от США, ни от Европейского Союза, а также не понятно, какими будут будущие обязательства по поставкам вооружения.

"Потому что мы уже видели меморандум в Будапеште, который ничего не дал. И мы сейчас не видим никакой конкретики относительно безопасности уводы с Соединенными Штатами, с ЕС, любых других вопросов поставок оружия в будущем. А предложение финансирования будущего восстановления в 800 миллиардов выглядит, на мой взгляд, как подкуп", — высказался Камельчук.

Он обратил внимание, что только задокументированные инфраструктурные убытки уже превышают триллион долларов. Кроме этого, существуют колоссальные человеческие и социальные потери, связанные с гибелью военных, потерей жилья, работы и вынужденным переселением миллионов украинцев как внутри страны, так и за рубежом.

Камельчук выразил опасения, что при отсутствии четких гарантий безопасности под прикрытием переговоров может идти речь о замораживании войны по нынешней линии фронта. Среди наиболее чувствительных вопросов он назвал ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции и возможные решения по Донбассу.

"Первое. Запорожская атомная станция, она не может быть никаким образом ни на какое количество процентов передана в управление россиянам. И электроэнергии нельзя продавать, потому что это будет фиксация на международном уровне легитимности кражи со стороны Российской Федерации. Нельзя никаким образом фиксировать то, что мы не будем иметь права возвращать свои территории недипломатическим путем. Это завязывание себе рук. И это не о суверенитете Украины. И третье. Свободная экономическая зона не определяется на референдуме", — пояснил народный депутат.

Камельчук также поставил под сомнение возможность принятия решений об отводе войск или изменении статуса территорий без участия парламента. Он подчеркнул, что значительная часть украинского народа сейчас находится на фронте, и любые решения, касающиеся их позиций и безопасности, должны быть максимально прозрачными и законными.

В завершение нардеп заявил, что нынешняя ситуация создает впечатление закулисных договоренностей, которые могут быть направлены на постепенное возвращение России к международному экономическому сотрудничеству. В то же время Украина, по его словам, должна отстаивать то, что ей принадлежит по Конституции и международному праву — свою территорию, собственность и суверенитет.

Напомним, Новини.LIVE подробно объясняло о том, что может принести свободная экономическая торговля Украине с США.

Также ранее в эфире Вечір.LIVE консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус объяснил, почему суммы на восстановление Украины являются ложными и как этим манипулируют Трампом.