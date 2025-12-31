Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Нардеп назвал переговоры с США нерезультативными — что не так

Нардеп назвал переговоры с США нерезультативными — что не так

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 09:51
Камельчук раскритиковал встречу Зеленского и Трампа
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом пока выглядит скорее политическим процессом без четких решений и понятных гарантий безопасности для Украины. Сам факт встречи является позитивным сигналом, однако общество до сих пор не видит конкретики относительно договоренностей по безопасности.

Такую оценку дал народный депутат Юрий Камельчук в эфире Вечір.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Нардеп объяснил, почему считает переговоры США и Украины нерезультативными

Камельчук отметил, что граждане имеют право знать детали любой потенциальной сделки, которая касается безопасности государства. Он отметил, что пока нет четких гарантий ни от США, ни от Европейского Союза, а также не понятно, какими будут будущие обязательства по поставкам вооружения.

"Потому что мы уже видели меморандум в Будапеште, который ничего не дал. И мы сейчас не видим никакой конкретики относительно безопасности уводы с Соединенными Штатами, с ЕС, любых других вопросов поставок оружия в будущем. А предложение финансирования будущего восстановления в 800 миллиардов выглядит, на мой взгляд, как подкуп", — высказался Камельчук.

Он обратил внимание, что только задокументированные инфраструктурные убытки уже превышают триллион долларов. Кроме этого, существуют колоссальные человеческие и социальные потери, связанные с гибелью военных, потерей жилья, работы и вынужденным переселением миллионов украинцев как внутри страны, так и за рубежом.

Камельчук выразил опасения, что при отсутствии четких гарантий безопасности под прикрытием переговоров может идти речь о замораживании войны по нынешней линии фронта. Среди наиболее чувствительных вопросов он назвал ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции и возможные решения по Донбассу.

"Первое. Запорожская атомная станция, она не может быть никаким образом ни на какое количество процентов передана в управление россиянам. И электроэнергии нельзя продавать, потому что это будет фиксация на международном уровне легитимности кражи со стороны Российской Федерации. Нельзя никаким образом фиксировать то, что мы не будем иметь права возвращать свои территории недипломатическим путем. Это завязывание себе рук. И это не о суверенитете Украины. И третье. Свободная экономическая зона не определяется на референдуме", — пояснил народный депутат.

Камельчук также поставил под сомнение возможность принятия решений об отводе войск или изменении статуса территорий без участия парламента. Он подчеркнул, что значительная часть украинского народа сейчас находится на фронте, и любые решения, касающиеся их позиций и безопасности, должны быть максимально прозрачными и законными.

В завершение нардеп заявил, что нынешняя ситуация создает впечатление закулисных договоренностей, которые могут быть направлены на постепенное возвращение России к международному экономическому сотрудничеству. В то же время Украина, по его словам, должна отстаивать то, что ей принадлежит по Конституции и международному праву — свою территорию, собственность и суверенитет.

Напомним, Новини.LIVE подробно объясняло о том, что может принести свободная экономическая торговля Украине с США.

Также ранее в эфире Вечір.LIVE консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус объяснил, почему суммы на восстановление Украины являются ложными и как этим манипулируют Трампом.

США переговоры Дональд Трамп Украина мирный план
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации