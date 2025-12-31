Камельчук розкритикував зустріч Зеленського і Трампа

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Зустріч президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом наразі виглядає радше політичним процесом без чітких рішень і зрозумілих гарантій безпеки для України. Сам факт зустрічі є позитивним сигналом, однак суспільство досі не бачить конкретики щодо безпекових домовленостей.

Таку оцінку дав народний депутат Юрій Камельчук в ефірі Вечір.LIVE.

Нардеп пояснив, чому вважає переговори США та України нерезультативними

Камельчук наголосив, що громадяни мають право знати деталі будь-якої потенційної угоди, яка стосується безпеки держави. Він зазначив, що поки що немає чітких гарантій ні від США, ні від Європейського Союзу, а також не зрозуміло, якими будуть майбутні зобов'язання щодо постачання озброєння.

"Тому що ми вже бачили меморандум в Будапешті, який нічого не дав. І ми зараз не бачимо жодної конкретики відносно безпекової уводи зі Сполученими Штатами, з ЄС, будь-яких інших питань постачання зброї в майбутньому. А пропозиція фінансування майбутньої відбудови у 800 мільярдів виглядає, на мій погляд, як підкуп", — висловився Камельчук.

Він звернув увагу, що лише задокументовані інфраструктурні збитки вже перевищують трильйон доларів. Окрім цього, існують колосальні людські та соціальні втрати, пов'язані із загибеллю військових, втратою житла, роботи та вимушеним переселенням мільйонів українців як всередині країни, так і за кордоном.

Камельчук висловив побоювання, що за відсутності чітких безпекових гарантій під прикриттям переговорів може йти мова про заморожування війни по нинішній лінії фронту. Серед найбільш чутливих питань він назвав ситуацію навколо Запорізької атомної електростанції та можливі рішення щодо Донбасу.

"Перше. Запорізька атомна станція, вона не може бути ніяким чином ні на яку кількість відсотків передана в управління росіянам. І електроенергії не можна продавати, тому що це буде фіксація на міжнародному рівні легітимності крадіжки з боку Російської Федерації. Не можна ніяким чином фіксувати те, що ми не матимемо права повертати свої території недипломатичним шляхом. Це зав'язування собі рук. І це не про суверенітет України. І третє. Вільна економічна зона не визначається на референдумі", — пояснив народний депутат.

Камельчук також поставив під сумнів можливість ухвалення рішень про відведення військ або зміну статусу територій без участі парламенту. Він наголосив, що значна частина українського народу зараз перебуває на фронті, і будь-які рішення, які стосуються їхніх позицій та безпеки, мають бути максимально прозорими та законними.

На завершення нардеп заявив, що нинішня ситуація створює враження закулісних домовленостей, які можуть бути спрямовані на поступове повернення Росії до міжнародної економічної співпраці. Водночас Україна, за його словами, має відстоювати те, що їй належить за Конституцією та міжнародним правом — свою територію, власність і суверенітет.

