Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаКомпаніїТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиІнвестиціїЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Це приманка для Трампа — як маніпулюють відбудовою України

Це приманка для Трампа — як маніпулюють відбудовою України

Ua ru
Дата публікації: 30 грудня 2025 09:56
Експерт назвав суму для відбудови України інструментом маніпуляції для Трампа
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jessica Koscielniak

Озвучені суми у 700-800 мільярдів доларів, які фігурують у публічних заявах щодо відбудови України, не варто сприймати як реалістичний фінансовий план. Великі цифри насамперед мають політично-економічну функцію і спрямовані на те, щоб зацікавити Дональда Трампа, для якого економіка традиційно є ключовим пріоритетом

Таку позицію в ефірі Вечір.LIVE висловив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.

Реклама
Читайте також:

Експерт пояснив, чому суми на відбудову України не відповідають дійсності 

Ус зазначив, що в цій логіці Україна намагається подати тему миру й відбудови як потенційно вигідний бізнес-проєкт, апелюючи до можливих прибутків і масштабів інвестицій.

Експерт звернув увагу, що наразі немає чіткого розуміння, хто саме і за рахунок яких джерел має надати сотні мільярдів доларів. Він нагадав, що значна частина допомоги, зокрема у сфері озброєння, вже формує фінансові зобов’язання України, а тема боргів залишається політично чутливою навіть для американської сторони. 

"Для нього завжди важливо бути в цих цифрах. Тому що він тоді своїй аудиторії в США скаже, от бачите, ось там в Україні, наприклад, будуть проєкти, і ми ж будемо це все контролювати, ми будемо на потоках. Гроші будуть йти до американських компаній, а їх ми будемо збирати по всьому світові. Тобто тут же головне зацікавити Трампа", — заявив Ус.

Коментуючи пропозиції щодо створення спеціальних фондів, зокрема для розвитку людського капіталу та повернення українців, Ус зазначив, що розмови про 700–800 мільярдів доларів — це як "фата-моргана".

"Я це сприймаю не як те, що може бути реалізовано, а те, що зробиться, щоб заманити Дональда Трампа", — пояснив Іван Ус.

Також читайте, як керівник практики міжнародного оподаткування Crowe Mikhailenko Петро Кричун пояснив, яким чином капітал надходить до оборонної промисловості

Нещодавно Володимир Зеленський обговорив в Ірландії потенційні можливості фінансування відбудови України та бізнес-проєкти.

Дональд Трамп гроші Україна будівництво відновлення інвестиції
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації