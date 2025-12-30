Експерт назвав суму для відбудови України інструментом маніпуляції для Трампа

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jessica Koscielniak

Озвучені суми у 700-800 мільярдів доларів, які фігурують у публічних заявах щодо відбудови України, не варто сприймати як реалістичний фінансовий план. Великі цифри насамперед мають політично-економічну функцію і спрямовані на те, щоб зацікавити Дональда Трампа, для якого економіка традиційно є ключовим пріоритетом

Таку позицію в ефірі Вечір.LIVE висловив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.

Реклама

Читайте також:

Експерт пояснив, чому суми на відбудову України не відповідають дійсності

Ус зазначив, що в цій логіці Україна намагається подати тему миру й відбудови як потенційно вигідний бізнес-проєкт, апелюючи до можливих прибутків і масштабів інвестицій.

Експерт звернув увагу, що наразі немає чіткого розуміння, хто саме і за рахунок яких джерел має надати сотні мільярдів доларів. Він нагадав, що значна частина допомоги, зокрема у сфері озброєння, вже формує фінансові зобов’язання України, а тема боргів залишається політично чутливою навіть для американської сторони.

"Для нього завжди важливо бути в цих цифрах. Тому що він тоді своїй аудиторії в США скаже, от бачите, ось там в Україні, наприклад, будуть проєкти, і ми ж будемо це все контролювати, ми будемо на потоках. Гроші будуть йти до американських компаній, а їх ми будемо збирати по всьому світові. Тобто тут же головне зацікавити Трампа", — заявив Ус.

Коментуючи пропозиції щодо створення спеціальних фондів, зокрема для розвитку людського капіталу та повернення українців, Ус зазначив, що розмови про 700–800 мільярдів доларів — це як "фата-моргана".

"Я це сприймаю не як те, що може бути реалізовано, а те, що зробиться, щоб заманити Дональда Трампа", — пояснив Іван Ус.

Також читайте, як керівник практики міжнародного оподаткування Crowe Mikhailenko Петро Кричун пояснив, яким чином капітал надходить до оборонної промисловості.

Нещодавно Володимир Зеленський обговорив в Ірландії потенційні можливості фінансування відбудови України та бізнес-проєкти.