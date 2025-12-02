Зеленський в Ірландії зустрівся з представниками бізнесу

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із представниками ірландського бізнесу. Вони обговорили співпрацю та інвестиції у подальшу відбудову України.

Про результат зустрічі глава держави розповів у своєму Telegram у вівторок, 2 грудня.

Зеленський зустрівся з ірландськими бізнесменами

Зустріч стала першим подібним форматом взаємодії українського лідера та представників бізнесу Ірландії. Президент наголосив, що інвестори мають високий інтерес до співпраці та інвестування коштів у розвиток України.

Володимир Зеленський на зустрічі з представниками бізнесу Ірландії

"Інтерес ірландських компаній до співпраці великий і дуже важливий. Сподіваємося, що в усіх сферах, які сьогодні обговорили, зможемо поглибити нашу спільну роботу. Очікуємо на інвестиції, які посилять нашу стійкість зараз і стануть внеском у відбудову країни. Вдячний усім, хто долучився та підтримує Україну. Цей форум відбувся вперше, і розраховуємо, що така взаємодія між нашими країнами та компаніями буде зміцнюватися й надалі", — повідомив Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський та перша леді прибули до Ірландії з офіційним візитом 2 грудня. Президент зустрівся зі своєю ірландською колегою Кетрін Конноллі.

Крім того, стало відомо, що уряд Ірландії погодив новий пакет допомоги для України.