Головна Новини дня Зеленський обговорив співпрацю з ірландськими бізнесами

Зеленський обговорив співпрацю з ірландськими бізнесами

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 22:23
Зеленський в Ірландії зустрівся з представниками бізнесу
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із представниками ірландського бізнесу. Вони обговорили співпрацю та інвестиції у подальшу відбудову України.

Про результат зустрічі глава держави розповів у своєму Telegram у вівторок, 2 грудня.

Читайте також:

Зеленський зустрівся з ірландськими бізнесменами

Зустріч стала першим подібним форматом взаємодії українського лідера та представників бізнесу Ірландії. Президент наголосив, що інвестори мають високий інтерес до співпраці та інвестування коштів у розвиток України.

Володимир Зеленський зустрівся з інвесторами в Ірландії
Володимир Зеленський на зустрічі з представниками бізнесу Ірландії

"Інтерес ірландських компаній до співпраці великий і дуже важливий. Сподіваємося, що в усіх сферах, які сьогодні обговорили, зможемо поглибити нашу спільну роботу. Очікуємо на інвестиції, які посилять нашу стійкість зараз і стануть внеском у відбудову країни. Вдячний усім, хто долучився та підтримує Україну. Цей форум відбувся вперше, і розраховуємо, що така взаємодія між нашими країнами та компаніями буде зміцнюватися й надалі", — повідомив Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський та перша леді прибули до Ірландії з офіційним візитом 2 грудня. Президент зустрівся зі своєю ірландською колегою Кетрін Конноллі.

Крім того, стало відомо, що уряд Ірландії погодив новий пакет допомоги для України.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
