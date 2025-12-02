Відео
Україна
Головна Новини дня Ірландія надала Україні новий пакет фінансової допомоги

Ірландія надала Україні новий пакет фінансової допомоги

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 16:13
Ірландія надала Україні фінансову допомогу — яка сума
Мікхол Мартін та Володимир Зеленський. Фото: Getty Images

Ірландія виділить Україні новий пакет фінансової допомоги у розмірі 125 млн євро. Частина коштів піде на нелетальну військову допомогу, інша — на підтримку енергосистеми. 

Про це повідомив прем'єр-міністр Ірландії Мікхол Мартін під час пресконференції з Володимиром Зеленським 2 грудня.

Читайте також:

Фінансова допомога Україні від Ірландії

Мартін розповів, що Ірландія надала понад 340 млн євро фінансової підтримки Україні. За його словами, сьогодні країна виділить ще 100 млн євро на нелетальну військову допомогу та 25 млн — на підтримку енергосистеми.

Крім того, країни підписали дорожню карту українсько-ірландського партнерства. Прем'єр пояснив, що це угода, яка посилює двосторонні відносини — зокрема в кіберстійкості, освітній співпраці між університетами й технічними інституціями, а також у сфері культури.

"Ми також сфокусовані на тому, як посилити наші економічні зв'язки — взаємодію в бізнесі, торгівлі й інвестиційних програмах", — сказав Мікхол Мартін.

Також він додав, що однією з найбільших гарантій майбутньої безпеки для України є членство в Європейському Союзі.

Нагадаємо, 2 грудня Зеленський зустрівся з Президенткою Ірландії. Серед тем, які обговорили — повернення українських дітей.

Зазначимо, що сьогодні президент вперше з офіційним візитом прибув до Ірландії. Він провів низку зустрічей. 

Володимир Зеленський фінансова допомога гроші Україна Ірландія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
