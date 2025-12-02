Ирландия предоставила Украине финансовую помощь — какая сумма

Микхол Мартин и Владимир Зеленский. Фото: Getty Images

Ирландия выделит Украине новый пакет финансовой помощи в размере 125 млн евро. Часть средств пойдет на нелетальную военную помощь, другая — на поддержку энергосистемы.

Об этом сообщил премьер-министр Ирландии Микхол Мартин во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским 2 декабря.

Финансовая помощь Украине от Ирландии

Мартин рассказал, что Ирландия предоставила более 340 млн евро финансовой поддержки Украине. По его словам, сегодня страна выделит еще 100 млн евро на нелетальную военную помощь и 25 млн — на поддержку энергосистемы.

Кроме того, страны подписали дорожную карту украинско-ирландского партнерства. Премьер пояснил, что это соглашение, которое усиливает двусторонние отношения — в частности в киберустойчивости, образовательном сотрудничестве между университетами и техническими институтами, а также в сфере культуры.

"Мы также сфокусированы на том, как усилить наши экономические связи — взаимодействие в бизнесе, торговле и инвестиционных программах", — сказал Микхол Мартин.

Также он добавил, что одной из самых больших гарантий будущей безопасности для Украины является членство в Европейском Союзе.

Напомним, 2 декабря Зеленский встретился с Президентом Ирландии. Среди тем, которые обсудили - возвращение украинских детей.

Отметим, что сегодня президент впервые с официальным визитом прибыл в Ирландию. Он провел ряд встреч.