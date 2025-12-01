Видео
Нидерланды профинансируют закупку оружия у США для Украины

Дата публикации 1 декабря 2025 14:06
Нидерланды направляют 250 млн евро на помощь Украине
Встреча министров обороны Объединенных экспедиционных сил. Фото: NTB/via REUTERS

Нидерланды объявили о новом пакете помощи для украинской обороны Там согласовали выделение дополнительных 250 миллионов евро на механизм НАТО, который предусматривает закупку американского вооружения для нужд Украины.

Об этом сообщает Sky News.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс перед встречей с министрами ЕС в Брюсселе сообщил, что дополнительные средства передадут прежде всего на усиление украинской противовоздушной обороны.

По его словам, Россия усилила атаки на Украину и самым быстрым путем обеспечения Украины вооружением является использование американских запасов.

"Мы ежедневно видим мощные авиаудары по Украине. Единственный способ помочь им в сжатые сроки — это поставить американские запасы", — сообщил Рубен Брекельманс.

Также в прошлом месяце страны Северной Европы и Балтии объявили о совместном пакете помощи на сумму 500 миллионов долларов на усиление обороноспособности Украины.

Напомним, несколько дней назад Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с премьер-министром Нидерландов относительно мирного процесса.

В октябре Нидерланды выделили 25 млн евро для Украины для энергообъектов.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
