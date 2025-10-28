Нидерланды выделят 25 млн евро Украине на закупку энергооборудования

Дэвид ван Вил и Андрей Сибига. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Нидерланды выделят Украине 25 млн евро на закупку энергооборудования и газа. Из-за российских атак 20,5 млн семей остались без газа.

Об этом сообщил глава МИД страны Дэвид ван Вил во время визита в Киев 28 октября, передает корреспондент Новини.LIVE.

Помощь Украине от Нидерландов

"Мы будем помогать с оборудованием для газодобывающих станций, которые подверглись ужасным атакам. 20,5 млн семей остались без газа из-за этих атак. И мы услышали ваш запрос, что надо не дать людям замерзнуть", — подчеркнул Дэвид ван Вил.

Кроме того, глава МИД Нидерландов обсудил с Андреем Сибигой финансовые потребности Украины для продолжения ее борьбы и для восстановления.

"Мы понимаем, что Россия должна заплатить за те убытки, которые она совершила. Поэтому мы будем пытаться убедить использовать замороженные российские активы на эти нужды", — добавил министр иностранных дел Нидерландов.

Напомним, 28 октября в Киев прибыл глава МИД Нидерландов. Он подчеркнул, что его страна будет поддерживать нас и в дальнейшем.

Во время совместной конференции с Дэвидом ван Вилом, Андрей Сибига анонсировал конференцию по спецтрибуналу для РФ. Она состоится в декабре.