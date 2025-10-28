Украина и Нидерланды согласовывают создание спецтрибунала для РФ

Сибига анонсировал конференцию по спецтрибуналу для РФ —детали
В декабре в Нидерландах состоится важная международная конференция. Она будет посвящена созданию специального трибунала для расследования преступлений России.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на брифинге вместе с главой МИД Нидерландов Дэвидом ван Вилом во вторник, 28 октября.
Создание спецтрибунала для РФ
Во время мероприятия планируется принятие конвенции о создании Международной комиссии по рассмотрению заявлений от Украины.
По словам Сибиги, Украина высоко ценит лидерство Нидерландов в продвижении инициативы по специальному трибуналу, а также поддержку международного механизма компенсаций за ущерб, нанесенный агрессией.
"На треке ответственности агрессора и привлечения к ответственности российских преступников мы уже достигли существенного прогресса", — отметил он.
По данным украинской стороны, в реестр убытков, причиненных агрессией РФ против Украины, сейчас подано около 65 тысяч заявлений.
Напомним, что в июле Президент Украины Владимир Зеленский подписал документы для ратификации Соглашения о создании Специального трибунала, которое затем приняли в Верховной Раде.
А также генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе рассказал подробности о подготовке к созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.
