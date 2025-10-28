Видео
Україна
Сибига анонсировал конференцию по спецтрибуналу для РФ —детали

Сибига анонсировал конференцию по спецтрибуналу для РФ —детали

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 15:45
обновлено: 16:26
Украина и Нидерланды согласовывают создание спецтрибунала для РФ
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: кадр из видео

В декабре в Нидерландах состоится важная международная конференция. Она будет посвящена созданию специального трибунала для расследования преступлений России.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на брифинге вместе с главой МИД Нидерландов Дэвидом ван Вилом во вторник, 28 октября.

Читайте также:

Создание спецтрибунала для РФ

Во время мероприятия планируется принятие конвенции о создании Международной комиссии по рассмотрению заявлений от Украины.

По словам Сибиги, Украина высоко ценит лидерство Нидерландов в продвижении инициативы по специальному трибуналу, а также поддержку международного механизма компенсаций за ущерб, нанесенный агрессией.

"На треке ответственности агрессора и привлечения к ответственности российских преступников мы уже достигли существенного прогресса", — отметил он.

По данным украинской стороны, в реестр убытков, причиненных агрессией РФ против Украины, сейчас подано около 65 тысяч заявлений.

Напомним, что в июле Президент Украины Владимир Зеленский подписал документы для ратификации Соглашения о создании Специального трибунала, которое затем приняли в Верховной Раде.

А также генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе рассказал подробности о подготовке к созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

МИД Андрей Сибига Нидерланды трибунал над россией Россия
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
