Україна
Сибіга анонсував конференцію щодо спецтрибуналу для РФ — деталі

Дата публікації: 28 жовтня 2025 15:45
Оновлено: 16:23
Україна та Нідерланди узгоджують створення спецтрибуналу для РФ
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: кадр з відео

У грудні в Нідерландах відбудеться важлива міжнародна конференція. Вона буде присвячена створенню спеціального трибуналу для розслідування злочинів Росії.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на брифінгу разом із головою МЗС Нідерландів Девідом ван Вілом у вівторок, 28 жовтня.

Читайте також:

Створення спецтрибуналу для РФ

Під час заходу планується ухвалення конвенції про створення Міжнародної комісії з розгляду заяв від України. 

За словами Сибіги, Україна високо цінує лідерство Нідерландів у просуванні ініціативи щодо спеціального трибуналу, а також підтримку міжнародного механізму компенсацій за збитки, завдані агресією.

"На треку відповідальності агресора та притягнення до відповідальності російських злочинців ми вже досягли суттєвого прогресу", — зазначив він.

За даними української сторони, до реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України, наразі подано близько 65 тисяч заяв.

Нагадаємо, що у липні Президент України Володимир Зеленський підписав документи для ратифікації Угоди про створення Спеціального трибуналу, яку потім прийняли у Верховній Раді. 

А також генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе розповів подробиці про підготовку до створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
