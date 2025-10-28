Нідерланди виділять 25 млн євро Україні на закупівлю енергообладнання

Девід ван Віл та Андрій Сибіга. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Нідерланди виділять Україні 25 млн євро на закупівлю енергообладнання та газу. Через російські атаки 20,5 млн родин залишилися без газу.

Про це повідомив голова МЗС країни Девід ван Віл під час візиту до Києва 28 жовтня, передає кореспондент Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Допомога Україні від Нідерландів

"Ми будемо допомагати із обладнанням для газовидобувних станцій, які піддалися жахливим атакам. 20,5 млн родин залишилися без газу через ці атаки. І ми почули ваш запит, що треба не дати людям замерзнути", — наголосив Девід ван Віл.

Крім того, очільник МЗС Нідерландів обговорив з Андрієм Сибігою фінансові потреби України для продовження її боротьби і для відбудови.

"Ми розуміємо, що, Росія повинна сплатити за ті збитки, які вона вчинила. Тому ми будемо намагатися переконати використати заморожені російські активи на ці потреби", — додав міністр закордонних справ Нідерландів.

Нагадаємо, 28 жовтня до Києва прибув голова МЗС Нідерландів. Він наголосив, що його країна підтримуватиме нас і надалі.

Під час спільної конференції з Девідом ван Вілом, Андрій Сибіга анонсував конференцію щодо спецтрибуналу для РФ. Вона відбудеться у грудні.