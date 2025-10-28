Відео
Україна
До Києва прибув голова МЗС Нідерландів

До Києва прибув голова МЗС Нідерландів

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 12:52
Оновлено: 13:00
Міністр закордонних справ Нідерландів приїхав до Києва 28 жовтня
Голова МЗС Нідерландів у Києві. Фото: x.com/ministerBZ

Міністр закордонних справ Нідерландів Девід ван Віл 28 жовтня прибув до Києва. Він підтвердив підтримку України.

Про це повідомив Девід ван Віл в Х. 

Читайте також:

Візит голови МЗС Нідерландів до Києва

Девід ван Віл заявив, що Росія щодня тероризує українців і жертвами стають невинні люди. Він звернув увагу на усі виклики через те, що погода стає дедалі холоднішою, а сім'ї залишаються без світла та газу. 

"Моє послання сьогодні в Києві: ми повністю підтримуємо Україну в боротьбі з російським агресором", — наголосив міністр. 

Нагадаємо, раніше Зеленський оголосив про новий крок у співпраці з Нідерландами. Країни підписали меморандум про спільне виробництво дронів.

Водночас прем'єр Нідерландів вважає, що саме Росія заважає припиненню вогню в Україні. Москва свідомо уникає будь-яких дипломатичних ініціатив.

Київ переговори Нідерланди війна в Україні візит
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
