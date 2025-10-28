Міністр закордонних справ Нідерландів приїхав до Києва 28 жовтня

До Києва прибув голова МЗС Нідерландів
Міністр закордонних справ Нідерландів Девід ван Віл 28 жовтня прибув до Києва. Він підтвердив підтримку України.
Про це повідомив Девід ван Віл в Х.
Візит голови МЗС Нідерландів до Києва
Девід ван Віл заявив, що Росія щодня тероризує українців і жертвами стають невинні люди. Він звернув увагу на усі виклики через те, що погода стає дедалі холоднішою, а сім'ї залишаються без світла та газу.
"Моє послання сьогодні в Києві: ми повністю підтримуємо Україну в боротьбі з російським агресором", — наголосив міністр.
Iedere dag opnieuw terroriseert Rusland de Oekraïense bevolking. Onschuldige mensen zijn het slachtoffer. Gezinnen zitten zonder stroom en gas, terwijl het steeds kouder wordt.— David van Weel (@ministerBZ) October 28, 2025
Mijn boodschap vandaag in Kyiv: we steunen Oekraïne maximaal in de strijd tegen de Russische agressor. pic.twitter.com/VlEuQmOtUT
Нагадаємо, раніше Зеленський оголосив про новий крок у співпраці з Нідерландами. Країни підписали меморандум про спільне виробництво дронів.
Водночас прем'єр Нідерландів вважає, що саме Росія заважає припиненню вогню в Україні. Москва свідомо уникає будь-яких дипломатичних ініціатив.
