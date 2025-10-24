Нідерланди назвали, хто саме заважає припиненню вогню в Україні

Дік Схооф під час засідання "Коаліції охочих". Фото: Reuters

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф заявив, що Росія залишається єдиною стороною, яка відмовляється від припинення вогню. За його словами, Москва свідомо уникає будь-яких дипломатичних ініціатив і продовжує атаки проти України.

Про це він повідомив під час засідання "Коаліції охочих" у п'ятницю, 24 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Хто заважає припиненню вогню в Україні

"Росія обходить усі мирні ініціативи та продовжує бити по Україні. Єдиний спосіб переконати Путіна сісти за стіл серйозних перемовин — це збільшити тиск на Росію та посилити підтримку України", — наголосив Схооф.

Він зазначив, що Європа, Велика Британія та США вже посилили санкції цього тижня, проте закликав розширити обмеження проти компаній "Лукойл" і "Роснефть" та посилити контроль за діяльністю тіньового флоту у Північному морі.

Окремо прем’єр підкреслив важливість військової та енергетичної допомоги Україні, особливо напередодні зимового періоду.

"Ми стурбовані російськими атаками на українську енергетичну інфраструктуру. Нідерланди збільшать свою допомогу, зокрема в енергетичній сфері, і закликають усіх партнерів робити те саме", — додав він.

Нагадаємо, що у Лондоні 24 жовтня розпочалося засідання "Коаліції охочих", де лідери ухвалять порядок дій на наступні два місяці.

До цього Володимир Зеленський 24 жовтня прибув до Британії. Там він зустрівся з королем Чарльзом ІІІ та Кіром Стармером.