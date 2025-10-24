Видео
Нидерланды назвали, кто именно мешает прекращению огня в Украине

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 21:24
обновлено: 21:43
Дик Схооф во время заседания "Коалиции желающих". Фото: Reuters

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф заявил, что Россия остается единственной стороной, которая отказывается от прекращения огня. По его словам, Москва сознательно избегает любых дипломатических инициатив и продолжает атаки против Украины.

Об этом он сообщил во время заседания "Коалиции желающих" в пятницу, 24 октября.

Читайте также:

Кто мешает прекращению огня в Украине

"Россия обходит все мирные инициативы и продолжает бить по Украине. Единственный способ убедить Путина сесть за стол серьезных переговоров — это увеличить давление на Россию и усилить поддержку Украины", — подчеркнул Схооф.

Он отметил, что Европа, Великобритания и США уже усилили санкции на этой неделе, однако призвал расширить ограничения против компаний "Лукойл" и "Роснефть" и усилить контроль за деятельностью теневого флота в Северном море.

Отдельно премьер подчеркнул важность военной и энергетической помощи Украине, особенно накануне зимнего периода.

"Мы обеспокоены российскими атаками на украинскую энергетическую инфраструктуру. Нидерланды увеличат свою помощь, в частности в энергетической сфере, и призывают всех партнеров делать то же самое", — добавил он.

Напомним, что в Лондоне 24 октября началось заседание "Коалиции желающих", где лидеры примут порядок действий на следующие два месяца.

До этого Владимир Зеленский 24 октября прибыл в Британию. Там он встретился с королем Чарльзом III и Киром Стармером.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
