В Киев прибыл глава МИД Нидерландов

В Киев прибыл глава МИД Нидерландов

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 12:52
обновлено: 13:00
Министр иностранных дел Нидерландов приехал в Киев 28 октября
Глава МИД Нидерландов в Киеве. Фото: x.com/ministerBZ

Министр иностранных дел Нидерландов Дэвид ван Вил 28 октября прибыл в Киев. Он подтвердил поддержку Украины.

Об этом сообщил Дэвид ван Вил в Х.



Визит главы МИД Нидерландов в Киев

Дэвид ван Вил заявил, что Россия ежедневно терроризирует украинцев и жертвами становятся невинные люди. Он обратил внимание на все вызовы из-за того, что погода становится все холоднее, а семьи остаются без света и газа.

"Мое послание сегодня в Киеве: мы полностью поддерживаем Украину в борьбе с российским агрессором", — подчеркнул министр.

Напомним, ранее Зеленский объявил о новом шаге в сотрудничестве с Нидерландами. Страны подписали меморандум о совместном производстве дронов.

В то же время премьер Нидерландов считает, что именно Россия мешает прекращению огня в Украине. Москва сознательно избегает любых дипломатических инициатив.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
