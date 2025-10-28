Министр иностранных дел Нидерландов приехал в Киев 28 октября

В Киев прибыл глава МИД Нидерландов
Министр иностранных дел Нидерландов Дэвид ван Вил 28 октября прибыл в Киев. Он подтвердил поддержку Украины.
Об этом сообщил Дэвид ван Вил в Х.
Визит главы МИД Нидерландов в Киев
Дэвид ван Вил заявил, что Россия ежедневно терроризирует украинцев и жертвами становятся невинные люди. Он обратил внимание на все вызовы из-за того, что погода становится все холоднее, а семьи остаются без света и газа.
"Мое послание сегодня в Киеве: мы полностью поддерживаем Украину в борьбе с российским агрессором", — подчеркнул министр.
Iedere dag opnieuw terroriseert Rusland de Oekraïense bevolking. Onschuldige mensen zijn het slachtoffer. Gezinnen zitten zonder stroom en gas, terwijl het steeds kouder wordt.- David van Weel (@ministerBZ) 28 октября 2025 года
Mijn boodschap vandaag in Kyiv: we steunen Oekraïne maximaal in de strijd tegen de Russische agressor. pic.twitter.com/VlEuQmOtUT
Напомним, ранее Зеленский объявил о новом шаге в сотрудничестве с Нидерландами. Страны подписали меморандум о совместном производстве дронов.
В то же время премьер Нидерландов считает, что именно Россия мешает прекращению огня в Украине. Москва сознательно избегает любых дипломатических инициатив.
Читайте Новини.LIVE!