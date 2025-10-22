Відео
Україна
Нардепка розкритикувала рівень захисту енергооб'єктів в Україні

Нардепка розкритикувала рівень захисту енергооб'єктів в Україні

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 15:17
Оновлено: 15:17
Нардепка розповіла про рівень захисту енергооб'єктів
Енергетики ремонтують енергооб'єкти. Ілюстративне фото: ДТЕК

Народна депутатка України Ірина Фріз пояснила, чи відповідає рівень захисту енергетичних об'єктів нинішнім реаліям війни. Депутатка наголосила, що необхідно терміново модернізовувати захист енергоінфраструктури.

Про це Ірина Фріз сказала в ефірі Ранок.LIVE у середу, 22 жовтня.

Читайте також:

Нардепка про рівень захисту енергооб'єктів в Україні

Депутатка зазначила, на сьогодні рівень захисту обʼєктів енергетики чи залізниці не відповідає новим масштабам загроз.

Ірина Фріз наголосила, що виконавча влада має терміново ухвалювати рішення для реальної модернізації захисту, адже тактика ворога змінюється швидко й масштабно.

"Рівень захисту не відповідає тим реаліям, на жаль. І це треба визнавати, і негайно ухвалювати відповідні рішення на рівні виконавчої гілки влади. Якби його (захисту, — Ред.) було достатньо, то ми б зараз не мали тих загроз, які створив ворог.

Ворог масштабує засоби враження. Якщо раніше ворог застосовував до 100 "Шахедів", то сьогодні він може застосовувати під час однієї атаки до 1000 "Шахедів". Тому в такому випадку нам потрібно приймати кардинально нові рішення", — зазначила нардепка.

Нагадаємо, що 22 жовтня після чергової атаки РФ у низці регіонів Україні запровадили екстрені відключення світла.

В "Укренерго" розповіли про ситуацію з відключенням електроенергії по Україні у середу, 22 жовтня.

обстріли критична інфраструктура енергосистема війна в Україні відключення світла атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
