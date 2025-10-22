Видео
Україна
Нардеп раскритиковала уровень защиты энергообъектов в Украине

Нардеп раскритиковала уровень защиты энергообъектов в Украине

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 15:17
обновлено: 15:17
Нардеп рассказала об уровне защиты энергообъектов
Энергетики ремонтируют энергообъекты. Иллюстративное фото: ДТЭК

Народный депутат Украины Ирина Фриз объяснила, соответствует ли уровень защиты энергетических объектов нынешним реалиям войны. Депутат отметила, что необходимо срочно модернизировать защиту энергоинфраструктуры.

Об этом Ирина Фриз сказала в эфире Ранок.LIVE в среду, 22 октября.

Нардеп об уровне защиты энергообъектов в Украине

Депутат отметила, на сегодня уровень защиты объектов энергетики или железной дороги не соответствует новым масштабам угроз.

Ирина Фриз отметила, что исполнительная власть должна срочно принимать решения для реальной модернизации защиты, ведь тактика врага меняется быстро и масштабно.

"Уровень защиты не соответствует тем реалиям, к сожалению. И это надо признавать, и немедленно принимать соответствующие решения на уровне исполнительной ветви власти. Если бы его (защиты, — Ред.) было достаточно, то мы бы сейчас не имели тех угроз, которые создал враг.

Враг масштабирует средства поражения. Если раньше враг применял до 100 "Шахедов", то сегодня он может применять во время одной атаки до 1000 "Шахедов". Поэтому в таком случае нам нужно принимать кардинально новые решения", — объяснила нардеп.

Напомним, что 22 октября после очередной атаки РФ в ряде регионов Украины ввели экстренные отключения света.

В "Укрэнерго" рассказали о ситуации с отключением электроэнергии по Украине в среду, 22 октября.

обстрелы критическая инфраструктура энергосистема война в Украине отключения света атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
