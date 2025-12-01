Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Нідерланди профінансують закупівлю зброї у США для України

Нідерланди профінансують закупівлю зброї у США для України

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 14:06
Нідерланди спрямовують 250 млн євро на допомогу Україні
Зустріч міністрів оборони Об'єднаних експедиційних сил. Фото: NTB/via REUTERS

Нідерланди оголосили про новий пакети допомоги для української оборони Там погодили виділення додаткових 250 мільйонів євро на механізм НАТО, який передбачає закупівлю американського озброєння для потреб України.

Про це повідомляє Sky News.

Реклама
Читайте також:

Нідерланди профінансують закупівлю зброї в США для України

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс перед зустріччю з міністрами ЄС у Брюсселі повідомив, що додаткові кошти передадуть насамперед на посилення української протиповітряної оборони.

За його словами, Росія посилила атаки на Україну і найшвидшим шляхом забезпечення України озброєнням є використання американських запасів.

"Ми щодня бачимо потужні авіаудари по Україні. Єдиний спосіб допомогти їм у стислі терміни — це поставити американські запаси", — повідомив Рубен Брекельманс.

Також минулого місяця країни Північної Європи та Балтії оголосили про спільний пакет допомоги на суму 500 мільйонів доларів на посилення обороноздатності України.

Нагадаємо, кілька днів тому Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з прем'єр-міністром Нідерландів щодо мирного процесу. 

У жовтні Нідерланди виділили 25 млн євро для України для енергооб'єктів. 

США зброя фінансова допомога Нідерланди військова допомога війна в Україні
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації