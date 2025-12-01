Нідерланди спрямовують 250 млн євро на допомогу Україні

Зустріч міністрів оборони Об'єднаних експедиційних сил. Фото: NTB/via REUTERS

Нідерланди оголосили про новий пакети допомоги для української оборони Там погодили виділення додаткових 250 мільйонів євро на механізм НАТО, який передбачає закупівлю американського озброєння для потреб України.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс перед зустріччю з міністрами ЄС у Брюсселі повідомив, що додаткові кошти передадуть насамперед на посилення української протиповітряної оборони.

За його словами, Росія посилила атаки на Україну і найшвидшим шляхом забезпечення України озброєнням є використання американських запасів.

"Ми щодня бачимо потужні авіаудари по Україні. Єдиний спосіб допомогти їм у стислі терміни — це поставити американські запаси", — повідомив Рубен Брекельманс.

Також минулого місяця країни Північної Європи та Балтії оголосили про спільний пакет допомоги на суму 500 мільйонів доларів на посилення обороноздатності України.

Нагадаємо, кілька днів тому Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з прем'єр-міністром Нідерландів щодо мирного процесу.

У жовтні Нідерланди виділили 25 млн євро для України для енергооб'єктів.