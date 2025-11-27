Зеленський обговорив мирний процес з премʼєром Нідерландів

Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український лідер Володимир Зеленський у четвер, 27 листопада, провів розмову з премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом. Сторони обговорили роботу над миром.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Розмова Зеленського зі Схоофом

Сторони обговорили дипломатичну ситуацію після зустрічей на рівні радників у Женеві, а також засідання Коаліції охочих.

"Розраховуємо, що конструктивна співпраця з усіма партнерами дасть змогу реалізувати поштовх до миру, який є зараз. Робота з нашого боку завжди була й буде максимально змістовною", — зазначив Зеленський.

Крім того, глава держави розповів про потреби України для оборони та захисту цивільної інфраструктури.

Зеленський подякував Схоофу за постійну підтримку та готовність допомагати Україні.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 27 листопада глава держави провів розмову з лідером Філіппін Фердинандом Маркосом-молодшим. Сторони обговорили кроки до миру в Україні.

А 26 листопада Зеленський провів засідання Ставки. Зокрема, він наголосив на потребі швидкого нарощування виробництва засобів ППО.