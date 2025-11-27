Зеленський обговорив мирний процес з премʼєром Нідерландів

Зеленський обговорив з премʼєром Нідерландів мирний процес
Український лідер Володимир Зеленський у четвер, 27 листопада, провів розмову з премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом. Сторони обговорили роботу над миром.
Про це глава держави повідомив у Telegram.
Розмова Зеленського зі Схоофом
Сторони обговорили дипломатичну ситуацію після зустрічей на рівні радників у Женеві, а також засідання Коаліції охочих.
"Розраховуємо, що конструктивна співпраця з усіма партнерами дасть змогу реалізувати поштовх до миру, який є зараз. Робота з нашого боку завжди була й буде максимально змістовною", — зазначив Зеленський.
Крім того, глава держави розповів про потреби України для оборони та захисту цивільної інфраструктури.
Зеленський подякував Схоофу за постійну підтримку та готовність допомагати Україні.
Нагадаємо, 27 листопада глава держави провів розмову з лідером Філіппін Фердинандом Маркосом-молодшим. Сторони обговорили кроки до миру в Україні.
А 26 листопада Зеленський провів засідання Ставки. Зокрема, він наголосив на потребі швидкого нарощування виробництва засобів ППО.
