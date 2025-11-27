Зеленський поговорив із президентом Філіппін — що відомо

Зеленський провів розмову із президентом Філіппін — деталі
У четвер, 27 листопада, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Філіппін Фердинандом Маркосом-молодшим. Сторони, зокрема, обговорили роботу над встановленням миру в Україні.
Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.
Зеленський поговорив із президентом Філіппін — деталі розмови
Під час спілкування, глава держави висловив співчуття президенту Філіппін у зв’язку із загибеллю людей і руйнуваннями, які спричинили тайфуни.
Також український лідер поінформував про спільну з Америкою та іншими партнерами роботу над кроками до встановлення гарантованого миру.
"Я дякую за підтримку мирних зусиль, суверенітету й територіальної цілісності України та чітку позицію з боку Філіппін", — подякував президент.
Під час розмови лідери також обговорили напрями співпраці: продовольчу безпеку, сільське господарство та цифровізацію.
Зеленський зазначив, що Філіппіни також зацікавлені в досвіді й технологіях, які має Україна. Сторони домовилися, що найближчим часом команди опрацюють усі питання.
Нещодавно Зеленський провів розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн — сторони обговорили посилення санкцій проти Росії.
Також президент України обговорив подальші кроки для завершення війни з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.
