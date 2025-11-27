Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський провів розмову із президентом Філіппін — деталі

Зеленський провів розмову із президентом Філіппін — деталі

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 12:28
Зеленський поговорив із президентом Філіппін — що відомо
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

У четвер, 27 листопада, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Філіппін Фердинандом Маркосом-молодшим. Сторони, зокрема, обговорили роботу над встановленням миру в Україні.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Зеленський поговорив із президентом Філіппін — деталі розмови

Під час спілкування, глава держави висловив співчуття президенту Філіппін у зв’язку із загибеллю людей і руйнуваннями, які спричинили тайфуни.

Також український лідер поінформував про спільну з Америкою та іншими партнерами роботу над кроками до встановлення гарантованого миру.

"Я дякую за підтримку мирних зусиль, суверенітету й територіальної цілісності України та чітку позицію з боку Філіппін", — подякував президент.

Під час розмови лідери також обговорили напрями співпраці: продовольчу безпеку, сільське господарство та цифровізацію.

Зеленський зазначив, що Філіппіни також зацікавлені в досвіді й технологіях, які має Україна. Сторони домовилися, що найближчим часом команди опрацюють усі питання.

Нещодавно Зеленський провів розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн — сторони обговорили посилення санкцій проти Росії.

Також президент України обговорив подальші кроки для завершення війни з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Володимир Зеленський Філіппіни війна в Україні мирний план мирні переговори
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації