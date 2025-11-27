Зеленський поговорив із президентом Філіппін — що відомо

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

У четвер, 27 листопада, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Філіппін Фердинандом Маркосом-молодшим. Сторони, зокрема, обговорили роботу над встановленням миру в Україні.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Під час спілкування, глава держави висловив співчуття президенту Філіппін у зв’язку із загибеллю людей і руйнуваннями, які спричинили тайфуни.

Також український лідер поінформував про спільну з Америкою та іншими партнерами роботу над кроками до встановлення гарантованого миру.

"Я дякую за підтримку мирних зусиль, суверенітету й територіальної цілісності України та чітку позицію з боку Філіппін", — подякував президент.

Під час розмови лідери також обговорили напрями співпраці: продовольчу безпеку, сільське господарство та цифровізацію.

Зеленський зазначив, що Філіппіни також зацікавлені в досвіді й технологіях, які має Україна. Сторони домовилися, що найближчим часом команди опрацюють усі питання.

