Україна
Зеленский провел разговор с президентом Филиппин — детали

Зеленский провел разговор с президентом Филиппин — детали

Ua ru
Дата публикации 27 ноября 2025 12:28
Зеленский поговорил с президентом Филиппин — что известно
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

В четверг, 27 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим. Стороны, в частности, обсудили работу над установлением мира в Украине.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Читайте также:

Зеленский поговорил с президентом Филиппин — детали разговора

Во время общения, глава государства выразил соболезнования президенту Филиппин в связи с гибелью людей и разрушениями, которые вызвали тайфуны.

Также украинский лидер проинформировал о совместной с Америкой и другими партнерами работе над шагами к установлению гарантированного мира.

"Я благодарю за поддержку мирных усилий, суверенитета и территориальной целостности Украины и четкую позицию со стороны Филиппин", — поблагодарил президент.

Во время разговора лидеры также обсудили направления сотрудничества: продовольственную безопасность, сельское хозяйство и цифровизацию.

Зеленский отметил, что Филиппины также заинтересованы в опыте и технологиях, которые имеет Украина. Стороны договорились, что в ближайшее время команды проработают все вопросы.

Недавно Зеленский провел разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен — стороны обсудили усиление санкций против России.

Также президент Украины обсудил дальнейшие шаги для завершения войны с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
