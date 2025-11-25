Видео
Україна
Зеленский и Мерц обсудили дальнейшие шаги для завершения войны

Зеленский и Мерц обсудили дальнейшие шаги для завершения войны

Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 15:46
обновлено: 15:46
Переговоры Зеленского и Мерца 25 ноября - что известно
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Во вторник, 25 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о разговоре с Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом. По его словам, Германия с начала полномасштабной войны последовательно поддерживает Украину на военном, финансовом и политическом уровнях.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

Читайте также:
Зеленский и Мерц обсудили дальнейшие шаги для завершения войны - фото 1
Сообщение Зеленского. Фото: скриншот

Переговоры Зеленского и Мерца

Зеленский поблагодарил немецкого лидера за стабильную помощь и заверил, что Украина и в дальнейшем рассчитывает на немецкое лидерство.

Глава государства рассказал канцлеру об обновленных шагах, которые Украина готовит для достижения завершения войны. Он подчеркнул, что Киев координирует свои действия с международными партнерами, чтобы все союзники были проинформированы о ходе работы.

Зеленский также отметил, что украинская делегация вернулась из Женевы, где представила полный доклад и обновленный рамочный документ. По его словам, консультации с Соединенными Штатами продолжаются, и президент выразил благодарность за усилия Америки и лично президента Дональда Трампа.

Во время разговора стороны обсудили развитие ситуации на фронте и согласовали дальнейшие шаги сотрудничества. Отдельно они коснулись вопросов, связанных с заседанием Коалиции желающих, сопредседателем которой сегодня выступает Германия. Зеленский отметил важность поддержки партнеров и подтвердил, что контакт между сторонами будет оставаться постоянным.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский провел разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом. Лидеры детально согласовали позиции относительно мирных инициатив и будущих шагов, направленных на завершение войны.

А до этого Президент Украины провел телефонный разговор с премьер-министром Испании Педро Санчесом, во время которого проинформировал его о новом этапе переговоров по мирному плану.

Владимир Зеленский Германия переговоры война в Украине Фридрих Мерц
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
