Україна
Головна Новини дня Зеленський і Мерц обговорили подальші кроки для завершення війни

Зеленський і Мерц обговорили подальші кроки для завершення війни

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 15:46
Оновлено: 15:46
Переговори Зеленського і Мерца 25 листопада - що відомо
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського

У вівторок, 25 листопада, Президент України Володимир Зеленський повідомив про розмову з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. За його словами, Німеччина від початку повномасштабної війни послідовно підтримує Україну на військовому, фінансовому та політичному рівнях.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

Читайте також:
Зеленський і Мерц обговорили подальші кроки для завершення війни - фото 1
Допис Зеленського. Фото: скриншот

Переговори Зеленського і Мерца

Зеленський подякував німецькому лідеру за стабільну допомогу та запевнив, що Україна й надалі розраховує на німецьке лідерство.

Глава держави розповів канцлеру про оновлені кроки, які Україна готує для досягнення завершення війни. Він підкреслив, що Київ координує свої дії з міжнародними партнерами, аби всі союзники були поінформовані про перебіг роботи.

Зеленський також зазначив, що українська делегація повернулася з Женеви, де представила повну доповідь і оновлений рамковий документ. За його словами, консультації зі Сполученими Штатами тривають, і президент висловив вдячність за зусилля Америки та особисто президента Дональда Трампа.

Під час розмови сторони обговорили розвиток ситуації на фронті та узгодили подальші кроки співпраці. Окремо вони торкнулися питань, пов’язаних із засіданням Коаліції охочих, співголовою якої сьогодні виступає Німеччина. Зеленський наголосив на важливості підтримки партнерів і підтвердив, що контакт між сторонами залишатиметься постійним.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський провів розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом. Лідери детально узгодили позиції щодо мирних ініціатив і майбутніх кроків, спрямованих на завершення війни.

А до цього Президент України провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, під час якої поінформував його про новий етап переговорів щодо мирного плану. 

Володимир Зеленський Німеччина переговори війна в Україні Фрідріх Мерц
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
