Зеленський окреслив ключові рішення на Ставці — що відомо

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський повідомив про результати чергового засідання Ставки, наголосивши на потребі швидкого нарощування виробництва засобів протиповітряної оборони та перехоплювачів. Він також окреслив завдання щодо перегляду розподілу особового складу між бойовими бригадами та підкреслив, що ситуація на ключових ділянках фронту потребує оперативних і виважених рішень.

Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі у середу, 26 листопада.

Зеленський підбив підсумки засідання Ставки

Глава держави зазначив, що одним із центральних питань засідання стала протиповітряна оборона, зокрема забезпечення України перехоплювачами, збільшення їхнього виробництва та регулярний контроль Міноборони над темпами постачання.

Він наголосив, що Україна має посилювати власне виробництво систем малого та середнього радіуса дії, оскільки вони потрібні як для фронту, так і для захисту критичної енергетичної інфраструктури. Окремою темою стало виконання запитів бойових бригад, які Президент отримав під час поїздок у прифронтові райони.

"Поповнення бригад людьми має бути переглянуто, безумовно. Про це говорять майже в кожній бойовій бригаді, зараз є і доручення Ставки все це опрацювати начальнику Генштабу Андрію Гнатову разом із Павлом Палісою, заступником керівника Офісу Президента та дуже досвідченим військовим", — зазначив Зеленський.

Зеленський додав, що відповідні пропозиції мають бути підготовлені найближчим часом. Він також отримав детальні доповіді щодо ситуації на напрямках Куп’янськ, Покровськ і Гуляйполе, де українські сили продовжують активно стримувати противника та виконувати бойові завдання. За словами Президента, саме стійкість українських воїнів формують основу для продовження дипломатичних зусиль у межах підготовки мирного плану.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський підписав закон про перепоховання українських захисників.

Раніше ми також інформували, що Зеленський звернувся до країн Коаліції охочих, наголосивши, що навантаження на оборону та безпеку України досі потребує стабільної міжнародної підтримки.