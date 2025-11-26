Хто виділяє кошти на перепоховання військових

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо перепоховання українських захисників. Його Верховна Рада ухвалила 23 жовтня.

Про це повідомляє пресслужба парламенту у середу, 26 листопада.

Карта законопроєкту. Фото: скриншот

Перепоховання військових — що передбачає закон

"Закон встановлює чіткий правовий механізм перепоховання осіб або їхніх останків після ідентифікації (встановлення)", — йдеться в повідомленні.

Тепер захисників України, які загинули під час проходження служби, можна перепоховати за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Коли особу встановлять, із запитом про перепоховання може звернутися особа, яка буде його здійснювати.

