Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський підписав закон про перепоховання військових

Зеленський підписав закон про перепоховання військових

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 15:23
Оновлено: 15:24
Хто виділяє кошти на перепоховання військових
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо перепоховання українських захисників. Його Верховна Рада ухвалила 23 жовтня.

Про це повідомляє пресслужба парламенту у середу, 26 листопада.

Реклама
Читайте також:
Рада
Карта законопроєкту. Фото: скриншот

Перепоховання військових — що передбачає закон

"Закон встановлює чіткий правовий механізм перепоховання осіб або їхніх останків після ідентифікації (встановлення)", — йдеться в повідомленні.

Тепер захисників України, які загинули під час проходження служби, можна перепоховати за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Коли особу встановлять, із запитом про перепоховання може звернутися особа, яка буде його здійснювати.

Нагадаємо, на Полі почесних поховань у Львові майже не залишилося вільних місць.

Також ми писали, як отримати 15 млн гривень родинам загиблих військових.

Володимир Зеленський Верховна Рада закон військові поховання
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації