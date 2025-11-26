Кто выделяет средства на перезахоронение военных

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о перезахоронении украинских защитников. Его Верховная Рада приняла 23 октября.

Об этом сообщает пресс-служба парламента в среду, 26 ноября.

Реклама

Читайте также:

Карта законопроекта. Фото: скриншот

Перезахоронение военных — что предусматривает закон

"Закон устанавливает четкий правовой механизм перезахоронения лиц или их останков после идентификации (установления)", — говорится в сообщении.

Теперь защитников Украины, погибших во время прохождения службы, можно перезахоронить за счет средств местных бюджетов.

Когда личность установят, с запросом о перезахоронении может обратиться лицо, которое будет его осуществлять.

Напомним, на Поле почетных захоронений во Львове почти не осталось свободных мест.

Также мы писали, как получить 15 млн гривен семьям погибших военных.