Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский подписал закон о перезахоронении военных

Зеленский подписал закон о перезахоронении военных

Ua ru
Дата публикации 26 ноября 2025 15:23
обновлено: 15:24
Кто выделяет средства на перезахоронение военных
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о перезахоронении украинских защитников. Его Верховная Рада приняла 23 октября.

Об этом сообщает пресс-служба парламента в среду, 26 ноября.

Реклама
Читайте также:
Рада
Карта законопроекта. Фото: скриншот

Перезахоронение военных — что предусматривает закон

"Закон устанавливает четкий правовой механизм перезахоронения лиц или их останков после идентификации (установления)", — говорится в сообщении.

Теперь защитников Украины, погибших во время прохождения службы, можно перезахоронить за счет средств местных бюджетов.

Когда личность установят, с запросом о перезахоронении может обратиться лицо, которое будет его осуществлять.

Напомним, на Поле почетных захоронений во Львове почти не осталось свободных мест.

Также мы писали, как получить 15 млн гривен семьям погибших военных.

Владимир Зеленский Верховная Рада закон военные захоронения
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации