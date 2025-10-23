Оплачивает ли государство перезахоронение защитников — Рада приняла закон

Рада приняла закон о бесплатном перезахоронении защитников
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №12413 о перезахоронении украинских защитников. "За" проголосовали 285 нардепов.
Об этом стало известно во время пленарного заседания в четверг, 23 октября.
Какие изменения вводятся
Документ позволяет перезахоронить умерших защитников Украины, погибших во время прохождения службы, за счет средств местных бюджетов.
В случае, когда лицо установят, с письменным обращением о перезахоронении может обратиться лицо, которое будет осуществлять перезахоронение.
Отметим, что законом не было предусмотрено бесплатного перезахоронения останков погибших военнослужащих.
Напомним, в августе состоялись первые захоронения украинских защитников на Национальном мемориальном кладбище.
Добавим, что Россия передает тела в очень плохом состоянии, которые сложно идентифицировать.
