Оплачивает ли государство перезахоронение защитников — Рада приняла закон

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №12413 о перезахоронении украинских защитников. "За" проголосовали 285 нардепов.

Об этом стало известно во время пленарного заседания в четверг, 23 октября.

Какие изменения вводятся

Документ позволяет перезахоронить умерших защитников Украины, погибших во время прохождения службы, за счет средств местных бюджетов.

В случае, когда лицо установят, с письменным обращением о перезахоронении может обратиться лицо, которое будет осуществлять перезахоронение.

Отметим, что законом не было предусмотрено бесплатного перезахоронения останков погибших военнослужащих.

Напомним, в августе состоялись первые захоронения украинских защитников на Национальном мемориальном кладбище.

Добавим, что Россия передает тела в очень плохом состоянии, которые сложно идентифицировать.