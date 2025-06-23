Россия передает останки погибших в мешках с фрагментами разных тел — подробности полиции

Медики разбирают тела. Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Первый заместитель главы Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе сообщил об ужасных обстоятельствах, с которыми сталкиваются следователи во время процесса идентификации тел погибших, переданных Россией в рамках репатриации. По его словам, нередки случаи, когда в одном мешке оказываются останки нескольких разных лиц.

Об этом он сообщил на брифинге, передает "РБК-Украина".

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"Обычно тела передаются в ужасном состоянии. На них сильные изменения, колоссальные мумифицированные, скелетированные. Это просто мешок с кистами. Нередки случаи, где мы фиксируем, что в одном мешке с фрагментами тел находящихся после проведения экспертиз, мы устанавливаем, что они принадлежат разным телам и соответственно фиксируем", — сказал Максим Цуцкиридзе.

Он подчеркнул, что именно на Нацполицию возложена колоссальная нагрузка по идентификации останков. В этих случаях важную роль играет комплексная работа: используются все доступные методы, в частности сравнительные анализы и молекулярно-генетическая экспертиза, которая остается самым надежным инструментом для установления личности погибшего.

Цуцкиридзе также отметил, что в большинстве случаев к окончательному выводу следователи приходят именно благодаря ДНК-исследованиям, ведь из-за состояния тел визуальная идентификация часто невозможна.

Россия бросает в мешки с трупами тела и своих военных

Также отмечается, что уже известно 20 подтвержденных фактов, когда Россия передала Украине своих же военных и в рамках репатриаций.

"Мы в обязательном порядке берем из этих тел ДНК и соответственно назначаем для сравнения в наших базах. Учитывая, что мы только начали эту работу, прогнозирую, что это количество будет прогрессировать", — подытожил первый заместитель председателя Нацполиции.

Напомним, о случаях, когда Россия при возвращении тел погибших воинов ВСУ Украине предоставляла и тела своих же военных сообщал Владимир Зеленский.

Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что для того, чтобы обследовать и идентифицировать более 6000 тел, которые Россия передала Украине,понадобится минимум год непрерывной работы.