Ідентифікація тіл українських воїнів триватиме понад рік

Повернення тіл українських захисників. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ)/Telegram

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що більш ніж рік піде на ідентифікацію понад 6000 тіл загиблих захисників, яких передала Росія під час останніх репатріацій. Крім того, він пояснив, як триває процес ідентифікації тіл загиблих героїв.

Про це Ігор Клименко розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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Клименко про ідентифікацію тіл українських захисників

За словами глави МВС Ігоря Клименка, ворог намагається зробити все, щоб ускладнити роботу і затягнути час. Зокрема, рештки тіла однієї людини можуть бути з різних пакунків та навіть повернуті під час різних репатріацій.

Під час ефіру Клименко повідомив, що в Україну наразі повернули 6060 тіл загиблих героїв. Нині підрозділи судово-медичної експертизи, експертні та слідчі підрозділи працюють над ідентифікацією тіл (або рештків тіл) з великим навантаженням. У їхній роботі є певні труднощі, пов’язані зі станом, в якому перебувають тіла загиблих героїв.

"Російська Федерація передає в одному пакеті тіла кількох осіб, а деколи рештки тіл однієї особи експерти знаходять у різних пакунках, або навіть під час різних етапів репатріації. Ворог намагається все зробити, щоби ускладнити цю роботу, затягнути час або навіть звинуватити нас в бездіяльності", — розповів Клименко.

За його словами, під час проведення експертиз спеціалісти знаходять навіть тіла у формі військових РФ, документи, жетони та інші речі, які свідчать, що ворог передає тіла не тільки українських героїв.

Повернення тіл українських захисників. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ)/Telegram

Очільник МВС наголосив, що українські експерти мають обов’язково вивести профіль ДНК та ідентифікувати кожне передане тіло або рештки тіл. Якщо є достатньо доказів про те, що тіло або рештки не належать українським захисникам, відбувається їх повернення до РФ.

Ігор Клименко зауважив, що всі відповідні служби та фахівці ретельно проводять свою роботу і докладають максимум зусиль, щоби провести всі необхідні експертизи та визначити профіль ДНК задля того, щоби рідні якнайшвидше могли отримати тіла, вшанувати та поховати загиблих героїв.

Але за попередньою оцінкою спеціалістів, повна ідентифікація такої кількості тіл може тривати 14 місяців.

Як відомо, домовленості про масштабний обмін тілами загиблих військових були досягнуті 2 червня під час другого раунду переговорів між Україною та Росією в Стамбулі. Сторони погодили формат "6000 на 6000". Після цього було проведено п'ять етапів повернення тіл загиблих.

Нагадаємо, що 16 червня, в Україну повернули ще 1245 тіл українських захисників в межах домовленостей з Росією.

Зокрема, нардепка Софія Федина прокоментувала домовленість про повернення шести тисяч тіл українських захисників. За її словами, це переважно військові, що загинули на Курщині.