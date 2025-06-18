Идентификация тел украинских воинов продлится более года

Возвращение тел украинских защитников. Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ)/Telegram

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что более чем год уйдет на идентификацию более 6000 тел погибших защитников, которых передала Россия во время последних репатриаций. Кроме того, он объяснил, как идет процесс идентификации тел погибших героев.

Об этом Игорь Клименко рассказал в эфире телемарафона "Єдині новини".

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Клименко об идентификации тел украинских защитников

По словам главы МВД Игоря Клименко, враг пытается сделать все, чтобы усложнить работу и затянуть время. В частности, останки тела одного человека могут быть из разных пакетов и даже возвращены во время различных репатриаций.

Во время эфира Клименко сообщил, что в Украину сейчас вернули 6060 тел погибших героев. Сейчас подразделения судебно-медицинской экспертизы, экспертные и следственные подразделения работают над идентификацией тел (или останков тел) с большой нагрузкой. В их работе есть определенные трудности, связанные с состоянием, в котором находятся тела погибших героев.

"Российская Федерация передает в одном пакете тела нескольких лиц, а порой остатки тел одного человека эксперты находят в разных пакетах, или даже во время разных этапов репатриации. Враг пытается все сделать, чтобы усложнить эту работу, затянуть время или даже обвинить нас в бездействии", — рассказал Клименко.

По его словам, во время проведения экспертиз специалисты находят даже тела в форме военных РФ, документы, жетоны и другие вещи, которые свидетельствуют, что враг передает тела не только украинских героев.

Возвращение тел украинских защитников. Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ)/Telegram

Глава МВД отметил, что украинские эксперты должны обязательно вывести профиль ДНК и идентифицировать каждое переданное тело или остатки тел. Если есть достаточно доказательств о том, что тело или останки не принадлежат украинским защитникам, происходит их возвращение в РФ.

Игорь Клименко отметил, что все соответствующие службы и специалисты тщательно проводят свою работу и прилагают максимум усилий, чтобы провести все необходимые экспертизы и определить профиль ДНК для того, чтобы родные как можно быстрее могли получить тела, почтить и похоронить погибших героев.

Но по предварительной оценке специалистов, полная идентификация такого количества тел может занять 14 месяцев.

Как известно, договоренности о масштабном обмене телами погибших военных были достигнуты 2 июня во время второго раунда переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле. Стороны согласовали формат "6000 на 6000". После этого было проведено пять этапов возвращения тел погибших.

Напомним, что 16 июня, в Украину вернули еще 1245 тел украинских защитников в рамках договоренностей с Россией.

В частности, нардеп София Федина прокомментировала договоренность о возвращении шести тысяч тел украинских защитников. По ее словам, это преимущественно военные, погибшие на Курщине.