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Останній етап репатріації — в Україну повернули ще 1245 загиблих

16 червня 2025 13:28
Анастасія Постоєнко - Редактор
В Україну повернули тіла ще 1245 загиблих військовослужбовців
Підготовка до огляду тіл. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Анастасія Постоєнко - Редактор

Сьогодні, 16 червня, в Україну повернули ще 1245 тіл, які, за заявою російської сторони, належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям. Цей етап став фінальним у межах репатріаційного процесу, передбаченого Стамбульськими домовленостями. Загалом у рамках цієї домовленості вдалось повернути 6057 тіл загиблих.

Про це повідомила пресслужба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

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В Україну повернули 1245 тіл загиблих військовослужбовців

Наразі слідчі правоохоронних органів спільно з експертами МВС проведуть необхідні процедури з ідентифікації кожного тіла. До роботи залучено профільні судово-медичні та експертні структури.

повернення тіл
Правоохоронці та медики очікують на огляд тіл. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Проведення репатріації стало можливим завдяки скоординованій роботі низки державних органів, зокрема Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБУ, Збройних Сил України, МВС, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти, Офісу Омбудсмана, ДСНС та інших структур Сектору безпеки й оборони.

Окремо відзначено роль Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ та Об’єднаного центру забезпечення заходів ЦВС, які організовують перевезення тіл до спеціалізованих установ, передачу правоохоронним органам і установам судово-медичної експертизи.

Влада висловила подяку Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння у здійсненні репатріаційної місії.

Нагадаємо, кілька днів тому, 14 червня, в рамках Стамбульських домовленостей в Україну вдалося повернути українських військових з російського полону, серед яких було чимало офіцерів

Того ж дня також в Україну повернули тіла 1200 загиблих українців-військових.

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