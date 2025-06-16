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Последний этап репатриации - в Украину вернули еще 1245 погибших

16 июня 2025 13:28
Анастасия Постоенко - Редактор
В Украину вернули тела еще 1245 погибших военнослужащих
Подготовка к осмотру тел. Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Анастасия Постоенко - Редактор

Сегодня, 16 июня, в Украину вернули еще 1245 тел, которые, по заявлению российской стороны, принадлежат украинским гражданам, в частности военнослужащим. Этот этап стал финальным в рамках репатриационного процесса, предусмотренного Стамбульскими договоренностями. Всего в рамках этой договоренности удалось вернуть 6057 тел погибших.

Об этом сообщила пресс-служба Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

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В Украину вернули 1245 тел погибших военнослужащих

Сейчас следователи правоохранительных органов совместно с экспертами МВД проведут необходимые процедуры по идентификации каждого тела. К работе привлечены профильные судебно-медицинские и экспертные структуры.

повернення тіл
Правоохранители и медики ожидают осмотра тел. Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Проведение репатриации стало возможным благодаря скоординированной работе ряда государственных органов, в частности Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБУ, Вооруженных Сил Украины, МВД, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести, Офиса Омбудсмана, ГСЧС и других структур сектора безопасности и обороны.

Отдельно отмечена роль Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ и Объединенного центра обеспечения мероприятий ЦВС, которые организовывают перевозку тел в специализированные учреждения, передачу правоохранительным органам и учреждениям судебно-медицинской экспертизы.

Власти выразили благодарность Международному Комитету Красного Креста за содействие в осуществлении репатриационной миссии.

Напомним, несколько дней назад в рамках Стамбульских договоренностей, 14 июня, в Украину удалось вернуть украинских военных из российского плена, среди которых было немало офицеров.

В тот же день также в Украину вернули тела 1200 погибших украинцев-военных.

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