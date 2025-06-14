Обмін полоненими 14 червня — Зеленський показав фото

Україна і РФ провели четвертий обмін полоненими за тиждень
Україна та Росія провели четвертий обмін полоненими за тиждень. Серед хлопців, які повернулись в Україну, багато тих, хто був у полоні ще з 2022 року.
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram в неділю, 14 червня.
Обмін полоненими
Зеленський зазначив, що серед українських захисників, які сьогодні повернулися додому з російського полону, є багато тих, хто перебував у неволі ще з 2022 року. Це воїни Збройних Сил України, Нацгвардії, прикордонної служби та спецслужби транспорту.
"Обовʼязково маємо звільнити всіх і працюємо саме для цього, щоб нікого не залишати ворогу. Дякую всім, хто допомагає", — написав Президент.
Раніше у Головному управлінні розвідки (ГУР) розповіли, у яких умовах перебувають полонені українські військові в РФ.
Також ми писали, що 12 червня з полону повернули захисників, яких вважали зниклими безвісти.
Читайте Новини.LIVE!