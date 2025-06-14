Обмін полоненими 14 червня — Зеленський показав фото

Звільнені з полону РФ українські військові. Фото: Володимир Зеленський

Україна та Росія провели четвертий обмін полоненими за тиждень. Серед хлопців, які повернулись в Україну, багато тих, хто був у полоні ще з 2022 року.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram в неділю, 14 червня.

Реклама

Читайте також:

Обмін полоненими

Зеленський зазначив, що серед українських захисників, які сьогодні повернулися додому з російського полону, є багато тих, хто перебував у неволі ще з 2022 року. Це воїни Збройних Сил України, Нацгвардії, прикордонної служби та спецслужби транспорту.

"Обовʼязково маємо звільнити всіх і працюємо саме для цього, щоб нікого не залишати ворогу. Дякую всім, хто допомагає", — написав Президент.

Військовий телефонує рідним. Фото: Володимир Зеленський

Звільнений з полону захисник. Фото: Володимир Зеленський

Зустріч звільнених з полону військових. Фото: Володимир Зеленський

Український військовий, якого звільнили з полону РФ. Фото: Володимир Зеленський

Раніше у Головному управлінні розвідки (ГУР) розповіли, у яких умовах перебувають полонені українські військові в РФ.

Також ми писали, що 12 червня з полону повернули захисників, яких вважали зниклими безвісти.