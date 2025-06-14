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Україна і РФ провели четвертий обмін полоненими за тиждень

14 июня 2025 14:47
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Обмін полоненими 14 червня — Зеленський показав фото
термінова новина
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Україна та Росія провели четвертий обмін полоненими за тиждень.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram в неділю, 14 червня.

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Обмін полоненими

Зеленський зазначив, що серед хлопців, які повернулись в Україну, багато тих, хто був у полоні ще з 2022 року.

"Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту", — йдеться у повідомленні.

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