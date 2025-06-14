Обмін полоненими 14 червня — Зеленський показав фото

Україна і РФ провели четвертий обмін полоненими за тиждень
14 июня 2025 14:47
термінова новина
Україна та Росія провели четвертий обмін полоненими за тиждень.
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram в неділю, 14 червня.
Реклама
Читайте также:
Обмін полоненими
Зеленський зазначив, що серед хлопців, які повернулись в Україну, багато тих, хто був у полоні ще з 2022 року.
"Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту", — йдеться у повідомленні.
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!
Реклама