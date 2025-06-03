Повернення 6 тисяч тіл воїнів ЗСУ — нардепка повідомила деталі

Повернення тіл воїнів ЗСУ. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими/Telegram

Народна депутатка України Софія Федина прокоментувала домовленість між Україною та РФ про повернення шести тисяч тіл українських захисників. За її словами, це переважно військові, що загинули в Курській області Росії.

Про це нардепка сказала в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 3 червня.

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Софія Федина повідомила, що 6000 тіл українських військовослужбовців, які домовились обміняти, — переважно загиблі на Курщині.

"Україна регулярно повертає тіла РФ, але там таких об'ємів немає. А це 6000 тіл — це безпосередньо ситуація по Курщині", — зазначила нардепка.

Крім того, вона наголосила, що попри важливість повернення тіл для родин, погодження доступу на певні фронтові території може стати шансом для росіян.

"Для передислокації своєї техніки, для посилення своїх позицій, в результаті чого може бути ще більша атака і ще більші втрати з української сторони. Тобто оці речі треба зараз дуже і дуже поставити на контроль і дуже пильнувати, щоб Москва не посилилась", — пояснила депутатка.

Нагадаємо, що за результатами переговорів у Стамбулі у понеділок, 2 червня, Україна та РФ домовилися про повернення тіл — у форматі "6000 на 6000".

Водночас народна депутатка Юлія Яцик заявила, що близько 6000 тіл загиблих українських військових поки що не включені до офіційних даних щодо втрат.

Крім того, під час переговорів у Стамбулі, Україна та Росія домовилися про новий великий обмін полоненими.