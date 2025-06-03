Возвращение 6 тысяч тел воинов ВСУ — нардеп сообщила детали

Возвращение тел воинов ВСУ. Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными/Telegram

Народный депутат Украины София Федина прокомментировала договоренность между Украиной и РФ о возвращении шести тысяч тел украинских защитников. По ее словам, это преимущественно военные, погибшие в Курской области России.

Об этом нардеп сказала в эфире Ранок.LIVE во вторник, 3 июня.

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София Федина сообщила, что 6000 тел украинских военнослужащих, которые договорились обменять, — преимущественно погибшие в Курской области.

"Украина регулярно возвращает тела РФ, но там таких объемов нет. А это 6000 тел — это непосредственно ситуация по Курской области", — отметила нардеп.

Кроме того, она подчеркнула, что несмотря на важность возвращения тел для семей, согласование доступа на определенные фронтовые территории может стать шансом для россиян.

"Для передислокации своей техники, для усиления своих позиций, в результате чего может быть еще большая атака и еще большие потери с украинской стороны. То есть эти вещи надо сейчас очень и очень поставить на контроль и очень следить, чтобы Москва не усилилась", — объяснила депутат.

Напомним, что по результатам переговоров в Стамбуле в понедельник, 2 июня, Украина и РФ договорились о возвращении тел — в формате "6000 на 6000".

В то же время народный депутат Юлия Яцык заявила, что около 6000 тел погибших украинских военных пока не включены в официальные данные о потерях.

Кроме того, во время переговоров в Стамбуле, Украина и Россия договорились о новом большом обмене пленными.