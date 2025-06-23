Росія передає рештки загиблих у мішках із фрагментами різних тіл — подробиці поліції

Медики розбирають тіла. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Перший заступник голови Національної поліції України Максим Цуцкірідзе повідомив про жахливі обставини, з якими стикаються слідчі під час процесу ідентифікації тіл загиблих, переданих Росією в рамках репатріації. За його словами, непоодинокими є випадки, коли в одному мішку виявляються рештки кількох різних осіб.

Про це він повідомив на брифінгу, передає "РБК-Україна".

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"Зазвичай тіла передаються в жахливому стані. На них сильні зміни, колосальні муміфіковані, скелетовані. Це просто мішок з кістами. Непоодинокими випадками є, де ми фіксуємо, що в одному мішку з фрагментами тіл знаходяться після проведення експертиз, ми встановлюємо, що вони належать різним тілам і відповідно фіксуємо", — сказав Максим Цуцкірідзе.

Він підкреслив, що саме на Нацполіцію покладено колосальне навантаження з ідентифікації останків. У цих випадках важливу роль відіграє комплексна робота: використовуються всі доступні методи, зокрема порівняльні аналізи та молекулярно-генетична експертиза, яка залишається найнадійнішим інструментом для встановлення особи загиблого.

Цуцкірідзе також наголосив, що у більшості випадків до остаточного висновку слідчі приходять саме завдяки ДНК-дослідженням, адже через стан тіл візуальна ідентифікація часто є неможливою.

Росія кидає у мішки з трупами тіла й своїх військових

Також зазначається, що вже відомо 20 підтверджених фактів, коли Росія передала Україні своїх же військових і рамках репатріацій.

"Ми в обов'язковому порядку беремо з цих тіл ДНК і відповідно призначаємо для порівняння в наших базах. Зважаючи, що ми тільки почали цю роботу, прогнозую, що ця кількість буде прогресувати", — підсумував перший заступник голови Нацполіції.

Нагадаємо, про випадки, коли Росія під час повернення тіл загиблих воїнів ЗСУ Україні надавала й тіла своїх же військових повідомляв Володимир Зеленський.

Раніше глава МВС України Ігор Клименко заявив, що для того, аби обстежити та ідентифікувати понад 6000 тіл, які Росія передала Україні, знадобиться щонайменше рік безперервної роботи.