Чи оплачує держава перепоховання захисників — Рада ухвалила закон

Рада ухвалила закон щодо безоплатного перепоховання захисників
Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №12413 щодо перепоховання українських захисників. "За" проголосували 285 нардепів.
Про це стало відомо під час пленарного засідання у четвер, 23 жовтня.
Які зміни запроваджуються
Документ дозволяє перепоховати померлих захисників України, які загинули під час проходження служби, за рахунок коштів місцевих бюджетів.
У випадку, коли особу встановлять, з письмовим зверненням щодо перепоховання може звернутися особа, яка буде здійснювати перепоховання.
Зазначимо, що законом не було передбачено безоплатного перепоховання останків загиблих військовослужбовців.
Нагадаємо, у серпні відбулися перші поховання українських захисників на Національному меморіальному кладовищі.
Додамо, що Росія передає тіла в дуже поганому стані, які складно ідентифікувати.
