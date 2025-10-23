Чи оплачує держава перепоховання захисників — Рада ухвалила закон

Воїни ЗСУ. Фото: Мінветеранів

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №12413 щодо перепоховання українських захисників. "За" проголосували 285 нардепів.

Про це стало відомо під час пленарного засідання у четвер, 23 жовтня.

Які зміни запроваджуються

Документ дозволяє перепоховати померлих захисників України, які загинули під час проходження служби, за рахунок коштів місцевих бюджетів.

У випадку, коли особу встановлять, з письмовим зверненням щодо перепоховання може звернутися особа, яка буде здійснювати перепоховання.

Зазначимо, що законом не було передбачено безоплатного перепоховання останків загиблих військовослужбовців.

Нагадаємо, у серпні відбулися перші поховання українських захисників на Національному меморіальному кладовищі.

Додамо, що Росія передає тіла в дуже поганому стані, які складно ідентифікувати.