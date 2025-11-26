Зеленский очертил ключевые решения на Ставке - что известно

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о результатах очередного заседания Ставки, отметив необходимость быстрого наращивания производства средств противовоздушной обороны и перехватчиков. Он также обозначил задачи по пересмотру распределения личного состава между боевыми бригадами и подчеркнул, что ситуация на ключевых участках фронта требует оперативных и взвешенных решений.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале в среду, 26 ноября.

Зеленский подвел итоги заседания Ставки

Глава государства отметил, что одним из центральных вопросов заседания стала противовоздушная оборона, в частности обеспечение Украины перехватчиками, увеличение их производства и регулярный контроль Минобороны над темпами поставок.

Он подчеркнул, что Украина должна усиливать собственное производство систем малого и среднего радиуса действия, поскольку они нужны как для фронта, так и для защиты критической энергетической инфраструктуры. Отдельной темой стало выполнение запросов боевых бригад, которые Президент получил во время поездок в прифронтовые районы.

"Пополнение бригад людьми должно быть пересмотрено, безусловно. Об этом говорят почти в каждой боевой бригаде, сейчас есть и поручение Ставки все это проработать начальнику Генштаба Андрею Гнатову вместе с Павлом Палисой, заместителем руководителя Офиса Президента и очень опытным военным", — отметил Зеленский.

Зеленский добавил, что соответствующие предложения должны быть подготовлены в ближайшее время. Он также получил подробные доклады о ситуации на направлениях Купянск, Покровск и Гуляйполе, где украинские силы продолжают активно сдерживать противника и выполнять боевые задачи. По словам Президента, именно стойкость украинских воинов формируют основу для продолжения дипломатических усилий в рамках подготовки мирного плана.

